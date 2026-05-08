讓巨星停留於舞台之上

關於一代巨星米高積遜(Michael Jackson)的電影現已上映，米高於八十年代至今都有著牢不可破的巨星地位，即使他已過世接近二十年，其舞台魅力依然無人能夠超越。關於他的人物傳記電影《米高積遜》(Michael)當然必定要看。
向來對人物傳記片應該如何拿捏切入點，都相當具爭議性。如果要將巨星於舞台表演的面貌呈現出來，對巨星比較熟知的觀眾則會認為：「那為甚麼我不看原本巨星的表演？」但對於很多真的從來未看過巨星在舞台上演出的觀眾來說，憑藉電影能夠看到他厲害的舞台魅力，的確能令觀眾對巨星的興趣增加，甚至看過電影後，會一直在搜索巨星過去的影片來看，並深入瞭解一下。
跳過感情部分的傳記片
如果以呈現舞台演出這部分來說，電影《米高積遜》可算是成功。因為戲中它不停將其舞台表演，重新由演員(亦是米高的親姪子)Jaafar Jackson再演繹一次。的確是扮演得相當傳神，單看造型、身形、輪廓、舞步等均相當神似。然而相比起同樣拍人物傳記的《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)那個關於Queen與Freddie Mercury的故事，則似乎《波》的娛樂性相對高很多。這應該是與電影製作人身份息息相關。《波》是由Queen另外幾位成員擔任製作人，要選拍哪段情節，也是由幾位樂隊拍檔選擇，自然多很多當時練團至巡演及後來的點點滴滴回憶。
《米高積遜》的製作人則是Michael’s Family，由家人們去選擇甚麼該拍甚麼不拍，到頭來或許就會顯得相對沉悶。相信米高在工作上遇到的很多事情，亦難以讓家人們知道。最終，原以為只會花大概20分鐘時間講述的Jackson 5情節，基本上是由頭帶到尾。而珍納積遜(Janet Jackson)亦由於不願被提及，因此在講述米高家庭時，幾乎看不見珍納的身影。而所謂的家事，就是米高爸爸將之視為搖錢樹這些既定事實，對觀眾來說，也不是甚麼鮮為人知的驚天大秘密。然而一旦沒有刻畫人物在感情路上的部分，就會令觀眾感到依然對他未有認識。
積遜兄弟面目模糊
談到家事，難免會比較沉悶。米高另外幾位兄弟，在戲中也沒有刻畫過他們的性格或經歷甚麼比較具象的事情，因此他們一直比較含糊，人物性格毫不立體。最終大致上只能讓觀眾看到米高對工作上的合理追求，會因自己鼻子巨大而尋求整形手術，比較有趣的或許就是養猩猩，而最大的高潮位則是他被老爸逼迫展開Jackson 5的巡演時，被火燒傷頭部，這亦解說了他是如何展開服食藥物以舒緩痛楚的開端。一切都是蜻蜓點水式的陳述，似乎並沒有讓觀眾能夠認知他內心的意欲，應該也是因為家人們的過分保護所致。故事說到1988年已經結束，觀眾最想要的應該還沒到。也是明白的，再拍下去或許就有更多不可控因素，以保護藝人為主的人物傳記，仍是較難將巨星與觀眾的隔膜推開。只看舞台演出的部分，還是能值回票價的。