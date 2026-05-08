讓巨星停留於舞台之上

關於一代巨星米高積遜(Michael Jackson)的電影現已上映，米高於八十年代至今都有著牢不可破的巨星地位，即使他已過世接近二十年，其舞台魅力依然無人能夠超越。關於他的人物傳記電影《米高積遜》(Michael)當然必定要看。 向來對人物傳記片應該如何拿捏切入點，都相當具爭議性。如果要將巨星於舞台表演的面貌呈現出來，對巨星比較熟知的觀眾則會認為：「那為甚麼我不看原本巨星的表演？」但對於很多真的從來未看過巨星在舞台上演出的觀眾來說，憑藉電影能夠看到他厲害的舞台魅力，的確能令觀眾對巨星的興趣增加，甚至看過電影後，會一直在搜索巨星過去的影片來看，並深入瞭解一下。

跳過感情部分的傳記片 如果以呈現舞台演出這部分來說，電影《米高積遜》可算是成功。因為戲中它不停將其舞台表演，重新由演員(亦是米高的親姪子)Jaafar Jackson再演繹一次。的確是扮演得相當傳神，單看造型、身形、輪廓、舞步等均相當神似。然而相比起同樣拍人物傳記的《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)那個關於Queen與Freddie Mercury的故事，則似乎《波》的娛樂性相對高很多。這應該是與電影製作人身份息息相關。《波》是由Queen另外幾位成員擔任製作人，要選拍哪段情節，也是由幾位樂隊拍檔選擇，自然多很多當時練團至巡演及後來的點點滴滴回憶。

《米高積遜》的製作人則是Michael’s Family，由家人們去選擇甚麼該拍甚麼不拍，到頭來或許就會顯得相對沉悶。相信米高在工作上遇到的很多事情，亦難以讓家人們知道。最終，原以為只會花大概20分鐘時間講述的Jackson 5情節，基本上是由頭帶到尾。而珍納積遜(Janet Jackson)亦由於不願被提及，因此在講述米高家庭時，幾乎看不見珍納的身影。而所謂的家事，就是米高爸爸將之視為搖錢樹這些既定事實，對觀眾來說，也不是甚麼鮮為人知的驚天大秘密。然而一旦沒有刻畫人物在感情路上的部分，就會令觀眾感到依然對他未有認識。