《一個男人和一個女人》陌生人反而最溫暖

中國導演管虎作品不少。2015年《老炮兒》獲2015年度中國電影導演協會年度表彰，評選為年度影片、年度導演，是那些年他的代表作。2020年他拍《八佰》，講述1937年國民革命軍抗日歷史，因為片中出現青天白日滿地紅旗，成了話題，電影大收31億。 管虎也拍過主旋律電影，2019年拍《我和我的祖國》也收31億。去年上映，同是主旋律電影的《東極島》，改編自日軍侵華期間。中國漁民營救英國戰俘的歷史，相比之下票房就遜色得多，預算6億，票房只有3.96億。他也拍預算少的電影，例如疫情期間，找來彭于晏到東北拍《狗陣》，雖然票房只有3,000多萬，但它很可能是管虎最出色之作。

《一個男人和一個女人》拍於疫情完結後的2024年。故事發生在2022年疫情下的香港，也是小規模製作。電影由黃渤、倪妮主演，寫兩個路經香港的中國人，因為疫情下同一天被強迫檢疫隔離21天，在香港遇上。看似愛情電影的故事，其實是個人到中年萬事艱難頂硬上的勵志故事。雖然香港在片中只是一個故事背景，主角都是被困於此。但在這個感性故事裡，管虎及編劇對香港還是有感受的。

人到中年，前路茫茫 《一個男人和一個女人》在拍攝期間，曾在香港鬧過新聞，一輛吊臂升降台打翻了，8個工作人員受傷，拍攝的場地在九龍城。電影故事講述一對男女，因在疫症期間路經香港，被迫入住防疫酒店，二人本不認識，但住在隔壁，由於兩個房間的露台相連，因為點煙借火，以及調亂了行李，因而認識。電影前半段，好多場戲就在酒店的露台拍攝，而攝影機必須架在露台外的高空。當時的意外因此發生。 這是個萍水相逢的故事。故事裡男女主角都沒有名字，男的住412房，女的住410，雙方就以數字相稱。甚至在官方資料裡，也只稱二人為男人、女人。這是一個中年人的故事，二人剛到埗，女的就因為母親病重入院，快不行了，她急着回家但政策規定要先檢疫21天。看下去，我們發現她剛面臨離婚，兒子又患有情緒病，諸事不順，她也快崩潰了。

男人也一身問題，他剛被兄弟借了50萬後失去蹤影，財政及友誼都受到考驗。來到香港，一出機場被一個香港年輕人問他，要不要夾錢共住檢疫酒店房間。這香港年輕人普通話很爛，脾氣不好，而且每次幫助都要跟他收錢。由入住第一晚，二人就不停衝突。其實男人是靠聲音賺錢的，他在網上說故事，而且是講肉麻愛情故事。入住後他一直在房間工作，工作時需要靜音，自然不斷與男生吵架，有時講故事裡的肉麻話，還會傳到隔壁女人處，被人嘲笑，這自然成了戲中幾個人關係緊張時的一絲笑料。

《一個男人和一個女人》不是愛情電影，男人和女人認識後，訴說自己遇到的問題，其實都是中年人問題。尤其是女人，感覺之前的人生選擇好像都做錯了，不能回頭，前路茫茫。因為在疫下被隔離，人在異鄉，分外孤獨，對方的安慰特別溫暖。雖然部分劇情有牽強，但戲中的情算是真摯的。對港人來說，電影裡描寫二人離開酒店後，有天突然駕着綿羊電單車上山頂是荒謬的，二人路經香港，怎會有駕照，車又從何而來？ 戲中前段寫港人(尤其是周漢寧演的年輕人)市儈，眼中只有錢，但到片末，不論對這個角色，或香港的低下階層，其實都有關懷。整體而言，電影製作認真，質素中上。