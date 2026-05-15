在看《寒戰1994》之前，出了個po，大意是希望齣戲收得，讓劉俊謙成為有叫座力的演員。然後有留言覺得我幫手宣傳。 1) 我何德何能。何況情迷這個「寒戰宇宙」的人，大把，根本不需要我幫口。 2) 其實我著緊的由始至終都只是劉俊謙──不是著緊他的角色，青年版李文彬，也不著緊這個慘被上司陷害的角色究竟在何年何月抽時間生下李家俊，更不著緊那些早在上世紀九十年代已經布下的政治陰謀。 3) 我那麼著緊，是因為《寒戰1994》在本質上，是一齣典型大片(典型的形容沒有貶義)，有連場火爆動作的大片，兼且更是一個成功IP的延續。這麼一類大片，在香港愈來愈少，成本太高，以致風險太高，最安全穩陣保險做法，自然是找那些已有叫座力的影星領銜主演──哪些影星有叫座力？大家都知。

4) 於是過去多年有個現象：香港那些大片的男主角，比起飾演他們的男星往往都要來得後生；扮演他們另一半的女演員，亦比他們後生──當然，一個較大年紀的男人絕對有權去娶一個比自己後生好多的老婆，但這種年齡差異，往往不是人物設定不是故事所需，而只是基於現實考慮。 5) 所以實在好難得，劉俊謙能夠擔任一齣大片的主角。如果你有入場看，自然知道劉俊謙戲份最多，角色也最重要，郭富城的劉傑輝、梁家輝的年長版李文彬、周潤發的簡奧偉，以及古天樂的葉舜廷等等(由具有叫座力男星演出的角色)，出場時間，由幾少到好少不等。

6) 對於劉俊謙，絕對是重大考驗。 7) 考驗他能否擺脫「《幻愛》男主角」這一個標籤，一個已經有點歷史的標籤──標籤，是記憶，是受眾對於一個人或一件事物的記憶。我絕對不是說「《幻愛》男主角」這標籤不夠光彩，但如果大眾那麼多年以來對劉俊謙的記憶和印象，都仍然停留在《幻愛》男主角(而當事人明明在《幻愛》至《寒戰1994》這段時間裡有過不少演出，甚至有做過主角)，絕對是隱憂：原來在《幻愛》後，他就再沒有任何值得被留意和記住的角色。

8) 我當然不會有這種想法，沒辦法，畢竟我是劉俊謙迷，當然會留意和記得；相同情況，香港的而且確已經有很多新演員冒起，有不少都很有實力，從而令某群一直關心香港新演員的人，產生一個概念：香港電影(或任何影視作品)，不再需要那群(已有一點年歲的)影星，因為有一班實力新血接棒──老實，我也希望現實是這樣，但真正的現實，是出錢開戲的人才不會這樣想，他們未必不想，而只是不敢去想，太高風險了。 9) 所以《寒戰1994》是劉俊謙一次難能可貴的機會。今時今日，一個演員可能每一年都只拍得一齣戲，成與敗，受不受歡迎，完全視乎一齣戲──成功了，固然值得高興；衰了？就是衰了，加上短期內未必有其他演出幫你平反，以致大眾就只會記住你衰了的那一次──很多時，真正衰了的，可能只是齣戲，跟演員本人無關，他只是照住劇本做。

10) 如果你問我怎樣看《寒戰1994》？我會答你：我一個人的感受毫不重要，況且我完全是為了支持劉俊謙而買飛入場；真正重要，是那群本來不認識劉俊謙或認識不深的大眾，能不能藉著一齣有話題的大片，好好認識這位演員。不排除你會認為我想法迂腐守舊，但請你不要認定一班相對後生的演員真的前程錦繡──我也希望世界是如此天真理想，但現實不是。