話說，2001年楊思琦以無敵姿態橫掃選美台。翌年，已被安排拍攝重頭劇集《血薦軒轅》，因此認識同劇拍檔李泳豪。往後，楊思琦被力捧成為當家花旦之一，相反，李泳豪的事業一直載浮載沉。不過，在女尊男卑的壓力之下，二人的情侶關係依然維持了9年時間。直到2011年，楊思琦單方面宣布已跟李泳豪分手，幾個月後，公布已誕下一女，生父身份成謎，立即成為全城熱話。

楊思琦說，跟李泳豪分手，大概是因為男方一直把婚事拖延，而李家的情況又異常複雜：李泳豪的哥哥李泳漢不事生產，並且愛以暴力解決問題，讓男朋友受到極大壓力。終於，忍無可忍，只好離開。作為父親，李家鼎為兩個兒子出頭，直接反擊大兒子沒有工作，跟其他人沒有關係，而兩兄弟的不和爭執，更只不過是嬉戲一樣的小事。自此之後，楊思琦除了被標籤成未婚媽媽，更被標籤成紅杏出牆的賤女人，形象插水，在電視台被投閒置散之後，也心灰意冷淡出香港娛樂圈，轉以大陸作為發展基地。

假設，楊思琦是你的老死，或是你自己，大概你也會建議長痛不如短痛。即使，你的老死，或是你自己，只不過是個平凡小市民，不是香港小姐冠軍，不是前途無限的電視台明星。你甚至可能認為忍氣吞聲了9年才大爆發，根本是真愛了。問題是，楊思琦並非你的老死，或是你自己，嚴格上，她只不過是個陌生人，針沒有拮到肉，你的看法就大有條件作出一百八十度轉變。

首先，李家鼎說對於楊思琦單方面宣布分手，一家人事前毫不知情，是否屬實？退後一萬步，就算屬實，是否代表楊思琦事前完全沒有向李泳豪提出過？一定是跟李泳豪還在名正言順的時候另結新歡即所謂的偷食？我很坦白，完全不清楚內情，但絕大部分花生友也只會簡簡單單相信表面上的證據：楊思琦在2011年6月提出分手喎，2012年3月已經做了媽媽喎，懷胎都要十月，還不是水性楊花？他們不會理解到，宣布的時間，跟事情發生的時間，可以有相差。你在今天，可能還發帖說去年暑假遊船河有幾好玩，件泳衣，一定是昨日才穿上？