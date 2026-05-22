因為林憶蓮在啟德唱了《微涼》，因為自己曾寫過廣播劇《微涼之夏》，在剛過去的周六日，不少人出po tag我，讓我叨光了。
1) 不過並沒有突然把自己變成憶蓮迷。對於個人喜好，從來好老實──如果連自己鍾意誰不鍾意誰都不能老實的話，活著，就再沒有意思(即使都漸漸習慣了)。
2) 還是講清楚比較好：固然鍾意林憶蓮，但自問未夠資格去到迷的程度。
3) 在上世紀八十年代，我主動迷上的由始至終都是劉美君，原因，是唱片封套上那粒沒有扣好的褲頭鈕──這粒(應該扣好但專登沒扣好的)褲頭鈕，令我衝動地託大人買了她的cassette。至於林憶蓮，當然有買她的cassette──第一餅買的，是《憶蓮》，她的第三張專輯。
4) 兩個原因驅使我買：《激情》，以及封套上林憶蓮的髮型。
5) 即使童年時絕不聰明，但再蠢，依然知道《激情》改編自Berlin的《Take My Breath Away》，《壯志凌雲》(Top Gun)主題曲，沒辦法，我是《壯志凌雲》迷。又或許因為，自己英文太渣，背中文歌詞對我來說易過背英文歌詞，比起《Take My Breath Away》，《激情》的確易入腦得多；而原因不明，林振強寫的「思海中的波濤滔滔不息飛躍起」，好鬼夾封套上林憶蓮那一個蓬鬆髮型，甚至給我一種類近「sexy」的感覺。
6) 當時正好準備踏入青春期，對甚麼是性感，開始有點敏感(我認，我聽歌的動機有點不良)──卻又同時詫異，幾年前那個在電影《聖誕快樂》參加健康舞班的矇豬眼女仔，竟然蛻變到令我覺得性感？
7) 不是聽歌的人就注定不是聽歌的人，到後來才知道，《憶蓮》十首歌有六首歌都是改編歌，但當年的我，不會介意，好聽我就聽，而且多人聽我更加必定會聽，所以在《憶蓮》推出的同一年，1987年，理所當然因為《灰色》太紅而買了《灰色》cassette。當年的歌手，可以在一年出兩隻專輯(而不是EP)，市場承接到，歌迷又開心。
8) 有些歌手，為了令歌迷繼續開心，會將自己當初令歌迷開心的元素，一直保持，務求不變。林憶蓮不是這一類。她本人，展示了一個歷程，變化的歷程，由八十年代初的矇豬眼少女，變成八十年代中的一位獨特女性，一位有都市感的女性──講真，能擁有都市感的香港歌手，不論男女，從來都少，少到近乎沒有，林憶蓮是絕無僅有的一位。當然，林憶蓮所感知的那個都市已成為一個不復存在的符號，變成另一個蕪雜的形態。
9) 從不要求香港(出道)歌手一定要對這地方念茲在茲，又或無時無刻強調自己感情有幾深有幾厚，世界那麼大，走出去闖蕩，完全沒問題；只是當你返到來，企上台，你的演出，是能展示你的心──用心和苦心。
10) 那兩晚，林憶蓮唱出她的心。