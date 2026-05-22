因為林憶蓮在啟德唱了《微涼》，因為自己曾寫過廣播劇《微涼之夏》，在剛過去的周六日，不少人出po tag我，讓我叨光了。

1) 不過並沒有突然把自己變成憶蓮迷。對於個人喜好，從來好老實──如果連自己鍾意誰不鍾意誰都不能老實的話，活著，就再沒有意思(即使都漸漸習慣了)。

2) 還是講清楚比較好：固然鍾意林憶蓮，但自問未夠資格去到迷的程度。

3) 在上世紀八十年代，我主動迷上的由始至終都是劉美君，原因，是唱片封套上那粒沒有扣好的褲頭鈕──這粒(應該扣好但專登沒扣好的)褲頭鈕，令我衝動地託大人買了她的cassette。至於林憶蓮，當然有買她的cassette──第一餅買的，是《憶蓮》，她的第三張專輯。