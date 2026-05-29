楊思琦最近不斷成為娛樂新聞主角。先有李家鼎「爭產風波」，令她與李泳豪一段情被舊事重提；後有接受伍詠薇訪問時，在節目上被爆出她拍劇時疑似遭劇組欺凌，於是「楊思琦含冤受屈多年，要大平反」成為全城最大花生。 娛樂圈很多真相，從來不是靠當事人澄清，而是靠時間翻案。當年楊思琦被貼上「貪錢」、「出軌」、「扮可憐」等標籤，一貼就是十幾年。到今日終於有人出來說「我見到嘅唔係咁」，大家才忽然大義凜然地說：「原來佢好慘，我一直信佢㗎。」但這句「原來」，對當事人來說，會不會太遲？

伍詠薇在節目中講得肉緊，指楊思琦當年在片場被一群人針對，由被遮燈光、派甜品時被當透明人，到她爆喊衝出廠，每一件事都令人忿忿不平，想拎起架生幫佢報仇。被指是當事人之一的陳曼娜其後否認自己有份參與欺凌，但承認現場確有一男一女演員與楊思琦過不去，並強調不是「所有人」夾埋，令人不禁想問，在同一個片場，見到有人被刻意針對，所有人冷眼旁觀，十幾年後才「伸張正義」，仲有沒有意義？ 娛樂圈最常見的生存哲學，叫「多一事不如少一事」。有人被鬧，導演只想息事寧人，完成拍攝；有人被孤立，同事照常開工收工；有人喊，大家最關心可能是會否阻礙放飯同收工。這不一定是一班人的惡，卻是一種道德上的「懶惰」。懶得調停，懶得得罪前輩，懶得為別人站出來。

有人說「咁多人唔鍾意你，你都要檢討自己」。成班人不喜歡一個人，未必代表那個人真的有問題，也可能代表那個群體有毛病。很多職場排擠與霸凌，都是用「大家都覺得你有問題」包裝。人多不等於有理，聲大也不等於公道，否則街市賣菜阿姐都可以靠大聲公維持世界和平。 更何況，所謂「檢討自己」很多時只是說得漂亮的卸責。試想一個新人在權力完成不對等的環境裏被圍攻，要她馬上學懂識做人，同大家變得相處融洽，已經難過登天。不是每個人一入行就懂得穿上盔甲，有些人只是完成工作，已經耗盡所有心力，遑論還要眼看四周，耳聽八方，方方面面都照顧到。

楊思琦的陳年往事，已很難百分百還原當年真相。今日大家說要為她「平反」，但其實只是換個姿勢繼續食花生。花生食完，誰曾經被殼割傷，又有誰真的care。