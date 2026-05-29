《星球大戰：曼達洛人與古古》回到本源 方向正確

相隔7年，新星戰電影《星球大戰：曼達洛人與古古》(Star Wars:The Mandalorian and Grogu)終於上映。新片門票預售不佳，甚至比歷來票房最低的《韓索羅：星球大戰外傳》(Solo:A Star Wars Story)更差；但一開畫，全球票房1.65億美元，已經封了蝕本門。因為《曼達洛人與古古》是歷來預算最低的一齣星戰電影，只花了1.6億拍攝。 開畫之前，影評也不怎麼喜歡《曼達洛人與古古》，它在爛番茄網只有61%好評，但觀眾受落，觀眾評分高達89%，可見兩者的鴻溝。 為何與上一齣《星戰》電影會相隔7年之久？2012年，迪士尼以40億美元購下整個星戰版權，拍出7至9集後傳，本來再打算開拍另一個三部曲。官方曾公布過兩個開發中的新三部曲，但後來均告取消。其中一個原本由Rian Johnson創作，這消息最初在2017年公布，當時Rian執導的第8集《星球大戰：最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)剛剛上映，可惜評價不佳。

另一個三部曲，原本由《權力遊戲》(Game of Thrones)雙人組David Benioff和D.B Weiss負責，後來在2019年宣布取消，D&D轉而替Netflix拍攝《三體》(3 Body Problem)。 沒有三部曲，多部星戰電視劇又慘被批評，迪士尼怕人們漸淡忘《星戰》，終於派出「曼達洛人」。2019年起的《曼達洛人》(The Mandalorian)是Disney+上最受歡迎的星戰系列，主角Grogu(前稱Baby Yoda)大受歡迎。將《曼達洛人》搬上大銀幕，在戰略上是最穩的一步。

木偶及機械木偶 《星球大戰：曼達洛人與古古》由Jon Favreau執導，並由他與Dave Filoni共同編劇。Jon Favreau是誰？他是漫威電影創業作《鐵甲奇俠》(Iron Man)的導演，當年他力爭採用羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)主演，結果令後者成了全世界片酬最高演員，也讓差點破產的漫威成了最賺錢的機器，他從小就看《星戰》，深受其影響，一共三季的《曼達洛人》就是由他創作出來。 至於Dave Filoni，一直被視為佐治魯卡斯(George Lucas)的徒弟，他曾替七季、超過一百集的《星戰》動畫系列《星球大戰：複製戰紀》(Star Wars:The Clone Wars)編劇/導演/監製，被認為是最懂《星戰》的人。今年1月，自迪士尼收購後，掌管Lucasfilm的主席Kathleen Kennedy離職，主席一位，就由他擔任。

對部分影迷與批評者而言，《星球大戰：曼達洛人與古古》的故事似乎顯得無足輕重，因為它不是正傳中，影響全局發展的故事，它只是電視系列第三季後發展的一個故事。但由Jon Favreau與Dave Filoni共同創作的這部電影，卻如同《曼達洛人》電視系列一樣，是最貼近原作精神的一部，它沒有硬加女權/DEI元素，故事也回歸到當初，是一個冒險/幻想的旅程，處處充滿着好玩、幽默。拍攝上，當年佐治魯卡斯拍攝前傳，要將角色全部數碼化，尤達大師由當初用木偶拍攝，變成CG，魯卡斯甚至將元祖三部曲的尤達也換成CG。但Jon不一樣，他拍攝《曼達洛人》大量使用木偶及機械木偶(Animatronics)，古古的身體，是一個實體，全身裝滿機械零件的木偶，拍攝時需要5個人同時操作。據報單單是古古的身體，就花費了500萬美元(約4,000萬港元)製作。在《星球大戰：曼達洛人與古古》裡，由於古古需要攀山涉水，它的身體是全新製作的。

除了古古，片中其他角色，也常使用原始的木偶技術，以及定格動畫(stop motion)拍攝，這些相較原始的技術，雖然沒有CG順滑，觀看時卻帶來難得一見的趣味。 《星球大戰：曼達洛人與古古》當然有缺點，它的故事遠遠未夠出色，但整部電影，回歸到《星戰》本源，令人觀看時非常愉快，這個方向，絕對是正確的。