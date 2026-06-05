《諾曼第風暴》怎麼沒人想過的二戰角度？

荷李活拍過無數次二戰D-Day(即諾曼第登陸)，電影改編的名作，有《碧血長天》(The Longest Day)，也有史匹堡的《雷霆救兵》(Saving Private Ryan) 和電視劇集《雷霆傘兵》(Band of Brothers)。每隔一段日子，還是有新片拍攝這一重要戰役。不過，《諾曼第風暴》(Pressur)構想出一個從來沒有人想過的角度：以戰爭中的氣象專家做主角。原來，當年盟軍選擇那天登陸，對戰事成敗舉足輕重。但最終選擇6月6日，原來經歷了無數爭辯和意外。 《諾曼第風暴》並不是史匹堡式的戰爭大片，但導演安東尼馬拉斯(Anthony Maras)選擇改編同名舞台劇《Pressure》為電影，創作了一個嶄新，而且對戰事重要的角度，來重溫這段歷史，值得一讚。

無法百分百預測天氣 1944年6月6日，15萬盟軍在法國諾曼第搶灘登陸，被公認為近代史上最重要的登陸戰。行動部署了數月，但選定的行動日子是最高機密，一旦洩露，德軍就有機可乘。而原來，在超過半世紀前，選擇行動日子除了是軍事部署，也必須請教最好的氣象專家，因為萬一行動時風雨大作，或只是能見度低，行動失敗率必然大增，造成死傷無數。 Andrew Scott主演的英國氣象專家Stagg被邀請來到行動總部。1944年仍然沒有衛星及電腦協助觀察天氣變化。其實D-Day最初定於6月5日，英美兩地專家，為了預測當天天氣，必須研究過去幾十年來同一月份，同一地區的氣象圖和數據。當負責整個行動的艾森豪將軍(Brendan Fraser飾)問Stagg，怎樣可以肯定當天是晴是雨？Stagg直言地區天氣變化萬千，根本無法百分百肯定。但由於諾曼第登陸與歐洲存活攸關，他下令Stagg必須給他一個答案，去馬或改期？

研究良久，要交功課。美國專家堅稱6月5日必然放晴，但Stagg不敢苟同，二人開始吵了起來，而且越吵越烈，Stagg看得越多，就更肯定自己的判斷，他直言美國專家只選擇對自己有利的數據。艾森豪將軍問他，那改期要改幾時？他答：最快要到6月18日。 再等兩周，軍隊太勞累，而且很容易走漏消息，那怎辦好？故事中間，還加插Stagg的太太有孕在身，送到醫院待產但醫院被炸，生死未卜。歷史有時比電影情節更離奇，就在艾森豪放棄6月5日，也就在6月4日起見到狂風大雨來襲時，Stagg竟然見到另一個機會。