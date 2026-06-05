多謝古天樂，除了繼續開戲做電影大亨，似乎有意再進一步做娛樂大亨，搞網台搞舞台劇，最近，連Comic Con都引入香港。 對於動漫迷來說，有機會接觸古天樂的玩具收藏，可能已經值回票價。對於超級戲迷劇迷來說，還可以跟心愛作品的心愛角色碰面交流，千金難買心頭好，應該多多錢也肯花。像我，長期認為《絕命毒師》(Breaking Bad)是史上美劇之王，「炸雞佬」Giancarlo Esposito當然無比吸引。何況，他在《黑袍糾察隊》(The Boys)也佔戲頗重。除此之外，還有《陰屍路》(The Walking Dead)與《死亡擱淺》(Death Stranding)的Norman Reedus，《回到未來》(Back to the Future)的博士基斯杜化萊特(Christopher Lloyd)，《沉默的羔羊前傳》(Hannibal) 的Mads Mikkelsen等等，戲碼算強。

Comic Con在歐美地方，長開長有，但一直沒有登陸香港。相信跟有沒有足夠市場與文化差異有點關係。首先，我相信香港有人愛看美劇英劇之類，但瘋狂程度及不及得上韓劇甚至泰劇？如果是大熱的韓星泰星，他們自己過來香港搞簽名會見面會，已經發展成熟，似乎沒有必要透過Comic Con作聯繫。另外，有沒有足夠的香港觀眾願意花費只為一個簽名一張合照？完全是未知數。難得古天樂勇於冒險，而且誓言下年一定繼續搞。就看看會否改革到香港人的消費模式了。

出於私心，我很想古天樂成功。香港人急需快樂。年初的時候，《尋秦記》大熱，我見有不少cosplay特別場，觀眾扮秦王扮李斯扮士兵齊齊入場嬉戲，有點似在美國看《星球大戰》，全場觀眾不是黑武士便是白兵，差極也有支光劍隨身攜帶。個個也知道戲院業步入樽頸，有多點電影適合cosplay參加，要感受現場氣氛就一定要購買戲票，是無計可施之下的其中一條出路。 如果，風氣建立到出來，之後的Comic Con，請得到蜘蛛俠、蝙蝠俠之類登場，不得了。不貪心請得動當時得令的現在進行式，只要請得動過去式，例如米高基頓(Michael Keaton)，或者杜比麥奎爾(Tobey Maguire)，會場內可以不斷重現迷因圖，單單想像，也高興。

發展下去，甚至有潛力延伸到體育界別。近幾年，香港搞過不少外國球會的友賽，反應相當激烈，就算只不過是名宿表演，也有一定球迷支持。賽事緊要，但我懷疑球星出現本身就已經是一件事。如果，有一個類似Comic Con的活動，由有經驗的搞手負責，邀請深受香港球迷歡迎的球星出席，明碼實價，至少可以減少之前幾次有特權人士胡作非為搞到真正顧客被漠視的荒謬慘劇。不說甚麼，如果在英超捧盃後歐聯落敗前，阿仙奴球迷情緒最高漲的一刻，請到雲加、亨利、韋拉、龍格堡等功臣坐定定跟你簽名合照？好多揮金如土的阿迷應該會大叫「Shut Up and Take My Money」。