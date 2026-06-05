香港人(包括我)近年都有個習慣，就是每當有新搞作出現，會先預設它一定衰收尾。演唱會未開，就覺得吉凳多；電影未上畫，就肯定票房仆直；一個新展覽宣布舉辦，就未卜先知話定現場多漏洞，順手祝大家好運。我們就好像喪失了一種能力──純粹期待一件事成功的能力。 所以首屆香港Comic Con完結後，我反而有少少感動。 不是因為它完美。 事實上，它當然不完美。有媒體批評採訪安排，有人投訴動線設計，亦有人覺得150蚊門票偏貴。這些問題，主辦方都沒有否認，也不應該否認。第一屆不是免死金牌，辦得不好就是辦得不好，不能凡事都用「第一次係咁㗎啦」當遮醜布。

可是，如果將視線移開少少，望番現場最真實的畫面，你會見到另一件事：3日入面，幾萬個本來互不相識的人，因為共同興趣聚埋一齊。有人著住全副盔甲cosplay熱到身水身汗，有人為見偶像一面排隊幾個鐘頭，有人攞住珍藏模型研究半日，有人第一次同外國畫師面對面交流。 最有趣是，現場其實沒有人拎住支槍逼你開心，沒有人高舉打卡救經濟的旗幟，叫你支持香港撐本地作品。大家純粹因為鍾意漫畫、電影、遊戲同流行文化，所以聚集。而這種由興趣產生的快樂，往往先最真實。

所以有人話今次香港Comic Con不似傳統展覽，更似一個大型遊樂場，我好同意。以前好多ACG活動，其實都似是將購物中心移師到展覽場地。個個人都是入去買完就走人。貨品是主角，觀眾只是流動提款機。但今次最值錢的不是商品，而是參與感，場內有Spider-Man同你互動影相，有藝術家專區讓畫師即場售賣作品，臨收檔時仲有活動大使古天樂化身《星球大戰》白卜庭亂入cosplayer大合照。 這種氣氛，不是用錢去堆砌出來，更不是用PR、用宣傳就可以製造到，而是靠現場每個人都願意投入。香港人一直都肯使錢、肯花心機，只係爭一個投入熱情的理由。以前乜節物節之所以成功，也不是因為場地有幾大，票價有幾平，而是大家願意覺得自己屬於其中一分子。

今次Comic Con最成功的地方，未必是請到幾多明星，賣了幾多簽名、合照，而是證明了香港依然存在一群願意為興趣花時間、花金錢、花心機的人，以及香港依然有能力吸引世界各地的創作者、收藏家同粉絲聚首一堂。 這件事其實比想像中珍貴，因為近年香港太習慣講失去、流失，但Comic Con提醒了大家，有些東西仍然有希望。 當然，明年第二屆好多東西都需要改善，好似更多國際IP能夠加入的話，整件事吸引力會更大。但第一屆最重要的任務，其實已經完成。它證明了香港人仲有能力因為一件事而興奮，仲有能力同陌生人因為共同興趣而做朋友，仲有能力放低現實3日，返去做一次細路。