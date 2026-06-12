《Twenty Twenty Six》另一角度睇世界盃

四年一度的世界盃又開始了。這屆賽事由美國、加拿大與墨西哥三國合辦，規模前所未見；在一個國家內舉辦全球注目的賽事本來已經夠複雜，橫跨三國，而且是文化與政治關係都千絲萬縷的鄰居的合作，有多棘手更是難以想像。
英國著名製作人John Morton延續了他前作對舉辦倫敦奧運及整頓BBC的聯想，製作新辦公室處境喜劇《Twenty Twenty Six》，召回他筆下「愛將」Ian Fletcher(Hugh Bonneville飾)與其奇葩助手Will Humphries(Hugh Skinner飾)歸隊。加上另一拍檔David Tennant的啜核旁述，一同潛入美國邁亞密「某國際足球賽事主辦機構」的辦公室，模擬三國合辦足球大賽是如何困難與多事。
國際體育盛事是凝聚人心的時機，更是提出環球倡議、製造龐大商機和主辦國展示國力的重要舞台。看着Ian劇中每日工作，像跟他對內周旋於跨國精英團隊中，解決每位同事的分歧與滿足各人目標；對外又要公正地應對不同持份者各懷鬼胎的期望，過程極盡諷刺與緊湊之能事，追看度甚高。
《Twenty Twenty Six》帶觀眾從舉辦國際大賽，反思這世界到底發生着甚麼事，惹笑之餘亦耐人尋味，從另一角度感受大賽的「偉大」。
文：Vivian Chau
《Twenty Twenty Six》線上看：Now Studio現已上架。