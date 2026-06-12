給我郁手，其餘免談！

現在心境平和，已經好少講粗口（連寫文都絕少動用感嘆號）；估不到，看《火遮眼》的時候，我內心一直在爆粗！是亢！奮！到！爆！粗！ 1) 先旨聲明，《火遮眼》故事極簡單，誰忠誰奸誰最奸，完全一目了然，肯定會令那些入場鍾意估劇情(並以估中而自豪)的高智商影迷大失所望。 2) 再先旨聲明，《火遮眼》故事發生在東南亞，以致謝苗的角色就算面對龐大惡勢力，基本上都只能孤身面對，期間亦沒有人鼓勵他，叫他努力。 3) 加上謝苗角色被設定為啞巴(有原因的，不贅了)，由始至終都無法講出任何金句或感性說話──實在太好了。可能我份人太無情，對於近年不少電影交由角色講出大量金句和感性(矯情)說話，吃不消。

4) 《火遮眼》的世界，動手不動口。 5) 已經好耐好耐好耐沒看過這種純粹動作電影──「動作電影」，可以是一個好寬鬆的概念，拳腳是動作、開槍是動作、飛車是動作，甚至連場爆破都可以是動作。在過去，香港出產的動作電影集中拳打腳踢，由諧趣功夫到上世紀八十年代開始的城市技擊，不論忠奸，都以自身作武器(所以嘍囉是名副其實的打手)；槍？不存在，就算存在，都會因為某些特殊狀況以致無法使用，有等於無。是到了吳宇森的英雄片，才不斷開槍，槍在John Woo的俠義宇宙，猶如古代俠客的刀劍，當中的槍械使用，到了John Wick宇宙更被演化成Gun-fu。這是始料不及的發展。

6) 拳打腳踢，在香港電影愈來愈少見──根本連廣義的動作場面都愈來愈少，畢竟近年香港電影面貌已徹底改變，動口不動手，忠奸雙方舌劍唇槍，就是動作場面；而金句，就是最強殺著。當然，動作片仍然有拍，但不是被認為不合時宜，就是嚴重過時。 7) 《火遮眼》帶我返回一個曾幾何時的世界，當中卻又有少少差異──以前香港動作電影不論拳打抑或腳踢，打得再強踢得再勁，箇中那分致命暴力，都被隱藏，被消解。我們往往只看見人被打暈(而不是打死)，受傷，都只是臉腫和瘀，嘴角有少少血？已經相當嚴重相當暴力。

8) 谷垣健治拍《火遮眼》，是要拍出一個暴力世界。在那個世界，講道理是嘥氣；想救人，要使用暴力；要對付惡人，更加需要使用暴力，而且是最原始的暴力，因為惡人可不會同你扮文明嘥口水，一出手，就攞你命。你想保命，就要先攞人命。 9) 我不想單純用「爽」字去形容，「爽片」這詞語，總附帶一份淺薄意味；但的而且確，在觀看《火遮眼》的過程中，好爽，極爽，爽得來又有一種大快人心式的痛快，看見那些壞人惡人衣冠楚楚斯文敗類被打死，大佬，怎可能不痛快？直情痛快到好想一邊拍爛手掌一邊大聲爆粗叫好。