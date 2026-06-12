修哥演唱會門票被炒高3倍，有人第一反應是：「吓？胡楓都有得炒？」當然，識貨的一聽就知，發言者是小朋友未見過世面。

其實好難怪。後生仔女理解一個歌手是否紅、其演唱會是否炒得起，通常看串流播放量、社交平台熱度等，所以他們未必十分明白，一個九十幾歲的胡楓開騷，為甚麼可以一票難求，甚至原價980元的頭排飛，被炒到至3,000幾。

只能夠說：少年，你太年輕了。

修哥演唱會從來不是普通演唱會，他搞一次騷就等於美國隊長嗌一次「Avengers Assemble」。修哥在圈中人緣好、地位高，契仔契女、老友記、後輩巨星，個個都肯出來撐場。簡單講即是你買的不是胡楓一個人唱歌，而是買一場香港娛樂圈大型聚會。