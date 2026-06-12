修哥演唱會門票被炒高3倍，有人第一反應是：「吓？胡楓都有得炒？」當然，識貨的一聽就知，發言者是小朋友未見過世面。
其實好難怪。後生仔女理解一個歌手是否紅、其演唱會是否炒得起，通常看串流播放量、社交平台熱度等，所以他們未必十分明白，一個九十幾歲的胡楓開騷，為甚麼可以一票難求，甚至原價980元的頭排飛，被炒到至3,000幾。
只能夠說：少年，你太年輕了。
修哥演唱會從來不是普通演唱會，他搞一次騷就等於美國隊長嗌一次「Avengers Assemble」。修哥在圈中人緣好、地位高，契仔契女、老友記、後輩巨星，個個都肯出來撐場。簡單講即是你買的不是胡楓一個人唱歌，而是買一場香港娛樂圈大型聚會。
今次《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，真心星光熠熠。台上有汪明荃、薛家燕、楊千嬅、羅嘉良、莫文蔚、陳奕迅、張衛健、梁漢文、許志安、蘇永康、草蜢、周柏豪、陳松伶、陳百祥、曾志偉，還有張學友、張家輝、劉德華等天王級人馬。今時今日想一晚睇晒剛剛講的所有藝人，除非TVB台慶突然穿越回黃金年代，否則真係難過抽居屋。
更難得的是，這些嘉賓不是出來揮揮手影影相，而是真的有火花、有笑位。張家輝拿修哥與羅蘭的緋聞和AI接吻片開玩笑，同修哥你一句我一句，笑到全場拍爛手掌。張學友唱《不老的傳說》，不用多講，歌名已經是對修哥最高級別的讚賞。而劉德華壓軸頒健力士紀錄證書，那一幕本身已經是本地娛圈史上重要一頁。
講性價比，更加誇張。演唱會由下晝3點半左右唱到夜晚8點10分，接近5小時，45首歌，修哥自己也有十多首獨唱。以94歲的演藝人來說，這不是開演唱會，是公開示範甚麼叫老當益壯。當然，尾段見到修哥略有疲態，一度要張家輝和劉德華左右護駕，觀眾其實又緊張又感動。那一刻你會明白，這場騷珍貴的地方，不只是星光熠熠，而是台上台下像個大家庭。
香港娛樂圈常被說不再有昔日星味。其實不是沒有，只是很多星味已經變成回憶，要靠修哥這種人，才有本事重新召喚出來。那些陪住幾代香港人成長的名字，一晚之間回到紅館，大家看的不只是表演，而是自己的童年、父母的青春，和一個仍未完全散場的舊時香港。
所以，修哥演唱會值不值得炒？黃牛當然不值得支持，這個毋庸置疑。但如果問這張票值不值得睇，答案是：絕對值得。所以小朋友唔識世界，除了講聲有怪莫怪，下次仲可以試一試搶飛搶埋一份。畢竟，這種演唱會，不只是買少見少，而是真的睇一次，少一次。