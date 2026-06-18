Viu原創英語劇《THE SEASON》登陸Now Studio 看見另一個林嘉欣

由Yalun Tu創作和監製的Viu原創劇《THE SEASON》，一連6集剛於周三(6月17日)在Now Studio上架，並登陸美國串流平台Hulu。它為港劇寫下兩項新紀錄：不僅是其首部成功進軍美國主流串流平台的劇集，更是第一部在開拍前就獲美國串流平台Hulu預購的香港劇集，認真巴閉。
《THE SEASON》由電訊盈科媒體與國際知名娛樂公司SK Global攜手製作；從幕後班底到演出陣容，都是「從香港出發」，瞄準國際市場，難怪籌備期間已先聲奪人。參演的包括金像獎得主兼金馬影后林嘉欣(Karena)、日本名模兼演員Koki、在占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》當反派的Toby Stephens，還有《我的超豪男友》吳育剛(Chris Pang)、美劇《太陽召喚》Jessie Mei Li、《孫家兄弟》的錢裕揚和《體能之巔2》李在允等。
劇名何解？「THE SEASON」原來是遊艇名字，所以其中一幕，Fiona(林嘉欣飾)以主人家姿態向一眾賓客說：「Welcome to The Season！」表面上是歡迎大家賞面光臨，亦同時宣告：歡迎來到Hext家族的世界。作為觀眾，自《男人四十》(2001)的女學生胡彩藍開始，過去25年一直看着林嘉欣在鏡頭前百變，卻從未見過她有這一面。兩個月前訪問Karena時，她曾形容Fiona是另一個自己，似一隻鷹：「She is quick, she is very fierce!」這份快、狠、準的氣場，經過其純熟的演技處理後，化為角色需要凌厲如劍的眼神和話中有話的語氣，不多不少，令觀眾相信Fiona就是女王。看完第一集後就會明白，林嘉欣不僅是吸引香港觀眾開劇的熟悉面孔，也是《THE SEASON》序幕的MVP。
文：游大東
《THE SEASON》(4K）線上看：Now Studio獨家上架*。
*指香港收費電視及OTT平台