Viu原創英語劇《THE SEASON》登陸Now Studio 看見另一個林嘉欣

由Yalun Tu創作和監製的Viu原創劇《THE SEASON》，一連6集剛於周三(6月17日)在Now Studio上架，並登陸美國串流平台Hulu。它為港劇寫下兩項新紀錄：不僅是其首部成功進軍美國主流串流平台的劇集，更是第一部在開拍前就獲美國串流平台Hulu預購的香港劇集，認真巴閉。

《THE SEASON》由電訊盈科媒體與國際知名娛樂公司SK Global攜手製作；從幕後班底到演出陣容，都是「從香港出發」，瞄準國際市場，難怪籌備期間已先聲奪人。參演的包括金像獎得主兼金馬影后林嘉欣(Karena)、日本名模兼演員Koki、在占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》當反派的Toby Stephens，還有《我的超豪男友》吳育剛(Chris Pang)、美劇《太陽召喚》Jessie Mei Li、《孫家兄弟》的錢裕揚和《體能之巔2》李在允等。