湯令山新歌《玻璃》全球播放率一個月內衝破2.5億萬次，係佢唱片公司華納咁多年以來，首次有華人歌手入到全球五強。湯令山究竟有咩過人之處？

網民焦點主要討論首歌之前被質疑係抄歌，每年總有十首八首歌一出就被人話同另一首歌極似，呢啲要交俾專家，我唔識判斷。但要成為「華人第一」，我相信唔係一朝一夕，我會睇返歌手嘅長期往績，搵一個相對客觀嘅判斷。

湯令山自出道以來都係sell創作，作品好有個人風格，而佢之所以可以喺呢一兩年間爆發式咁增長，我覺得始終來自佢本身由細到大嘅努力，加上佢團隊嘅輔助，先至做到呢種唔係罐頭式流行音樂，但又真正符合依家網絡生態嘅歌曲。重點係，即使有幾好嘅音樂，要將一個華人或者任何非英語地區嘅音樂帶去全球主流市場，先係最大嘅難關。唔係話你唱國語歌就一定會入到內地或台灣，更加唔係你唱英文歌就一定去到外國，要配合好多音樂元素，亦有好多市場策略、操作細節，當然亦需要運氣配合先能夠做到。