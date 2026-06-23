湯令山新歌《玻璃》全球播放率一個月內衝破2.5億萬次，係佢唱片公司華納咁多年以來，首次有華人歌手入到全球五強。湯令山究竟有咩過人之處？
網民焦點主要討論首歌之前被質疑係抄歌，每年總有十首八首歌一出就被人話同另一首歌極似，呢啲要交俾專家，我唔識判斷。但要成為「華人第一」，我相信唔係一朝一夕，我會睇返歌手嘅長期往績，搵一個相對客觀嘅判斷。
湯令山自出道以來都係sell創作，作品好有個人風格，而佢之所以可以喺呢一兩年間爆發式咁增長，我覺得始終來自佢本身由細到大嘅努力，加上佢團隊嘅輔助，先至做到呢種唔係罐頭式流行音樂，但又真正符合依家網絡生態嘅歌曲。重點係，即使有幾好嘅音樂，要將一個華人或者任何非英語地區嘅音樂帶去全球主流市場，先係最大嘅難關。唔係話你唱國語歌就一定會入到內地或台灣，更加唔係你唱英文歌就一定去到外國，要配合好多音樂元素，亦有好多市場策略、操作細節，當然亦需要運氣配合先能夠做到。
當然，今時今日有好多平台，令一個寂寂無名之人嘅音樂都可以讓全世界有機會聽到，更何況湯令山背後嘅華納係一間國際性嘅唱片公司。早前有外媒報道，華納亞太區搞咗個計劃，整合唔同資源，就係將世界各地嘅優秀歌手打入去亞太區唔同市場，同時間將亞太區新晉、有潛力嘅歌手同歌曲打返出去全球，雙管齊下，目的同一個，就係突破首歌或者歌手嘅「原產地」，讓佢哋嘅聲音俾更多人聽到。
執筆之時，睇返湯令山2022年做訪問時講過︰「想讓香港音樂成為亞洲第一，將香港、韓國及日本的歌放在同一個playlist裏面，別人聽完之後覺得『爽』。樂迷會將我的音樂放在playlist較前的位置，可能比韓國的音樂更前。」
無論首歌有冇唔完美嘅地方，湯令山喺大局上實實在在咁行前咗一步，我覺得有重要意義。希望更多歌手，不論係咪佢哋公司嘅，都可以做到呢個成績。由零去一非常困難，但如果能夠由一再去二，我哋更加可以見到系統性嘅曙光。