《再生家族》開箱前，開箱後

還記得第一次在大銀幕觀賞是枝裕和的作品，是1996年的香港國際電影節他首部劇情長片《幻之光》，驚為天人。那是不少從最初追隨他的影迷心目中，至今最好的一部。早前，因為他的新作《再生家族》參展康城影展的評價一般，令筆者看這電影之前，自行調節期望，以平常心細味這個「箱中的羊」的故事。也許，開箱做好期望管理，開箱後就算沒有多大驚喜，也總算未致失望而回。 話說是枝裕和在2024年看到一篇關於中國興起「復活產業」的報道，關於以AI技術還原逝者形象與聲音的商業模式。後來，他認識了一位從事這技術領域的人士，意識到這類發展與情況原來比預期更早發生。是枝裕和思考「科技是否真正能讓死者復活再生」，從而創作出《再生家族》的故事。

重要事物，用心發現 故事發生在不遠的將來，建築公司總裁甲本健介(大悟飾)與建築師妻子音音(綾瀨遙飾)經歷喪子之痛，被仿生機械人公司選為特選客戶，免費度身訂造跟兒子翔(桒木里夢內)一模一樣的仿生機械人。一家三口開展新生活，但夫婦二人對「再生」兒子抱著不同的態度。某天，翔在公園玩耍時遇上一名神秘少年，之後還結識住在鄰近的新朋友，令翔意識到仿生機械人的自由國度。

《再生家族》原來的日文名字為《箱中的羊》，熟悉法國作家安東尼聖修伯里的經典著作《小王子》的朋友，會記得當中的情節──小王子請飛行員為他畫一隻羊，但畫了三次也沒法滿足小王子的期望，最後，飛行員畫了一個箱子，表示羊在箱子裡，小王子滿心歡喜地說：「這正是我想要的。」是枝裕和借用了當中的寓意，嘗試貫穿《再生家族》全片的情節，提醒我們真正重要的東西，並非眼睛能看見，而是要用心感受和發現。 宏大題旨，篇幅有限 是枝裕和並不單純想說一個關於一對喪子夫婦，如何透過仿生機械人重組家庭與人生的故事，還意圖探討科技無法取締人性本質、逝去的人與物留給仍在世者的有形與無形的「印記」，還有人類與大自然共融的美善。可惜這些宏大的題旨，在有限的篇幅裡，並沒有深入的發展和處理。以往是枝裕和關於「家人」的電影，總會觸動觀眾心靈，但這次卻出奇地理性。電影雖然依然有某些特別精彩的對白和情節，但整體上少了導演以往作品的神采。

是枝裕和這次重掌編劇重責，意圖透過某些故事支線，帶出重要題旨，但往往鋪排了伏線，卻在沒有交代清楚背景，或沒有加以發展的情況下，就突然轉跳到其他情節。但是，畢竟追隨了導演這麼多年，還是想看看他怎樣繼續探討「家」這個課題，仍是會欣賞他這次探索宏大題旨的嘗試。也許，AI科技與人類這個微妙的箱子裡，藏著更多未知的可能性，尚待我們用心發現當中的奧妙。