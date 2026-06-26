《揭密日》人類對秘密的迷思

《揭密日》從初初未上映時大家屏息以待的心態，期待著那個秘密；到正式上畫，一片有讚有彈聲中上映。沒想到，大導演史提芬史匹堡的新作，又是拍他擅長的外星人題材，竟受到如此兩極的評價。

對電影讚賞的聲音普遍來自一群對外星系資訊比較熟悉的影迷，他們能夠在電影中尋找很多相關的暗號，那些陰謀論都跟電影情節不謀而合，令部分觀眾異常亢奮。然而對普羅大眾來說，難免有點失望。一般人未夠道行去理解箇中密碼。

不要問 只要信

如以純觀影感受來說，電影在劇情鋪排方面的智慧門檻比較低，很多劇情都令人覺得戲中角色有點蠢。或許這就是導演希望建構的理想國？人與人之間的信任度快得有點口講口賠，相信就相信吧，也不用質疑太多。如果這是國家任務，國家大概就是希望國民能夠保持這種低智思維去生活，然後默默地接受國家發出的所有訊息，這樣的確便能夠國泰民安了。