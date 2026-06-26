《揭密日》人類對秘密的迷思

《揭密日》從初初未上映時大家屏息以待的心態，期待著那個秘密；到正式上畫，一片有讚有彈聲中上映。沒想到，大導演史提芬史匹堡的新作，又是拍他擅長的外星人題材，竟受到如此兩極的評價。
對電影讚賞的聲音普遍來自一群對外星系資訊比較熟悉的影迷，他們能夠在電影中尋找很多相關的暗號，那些陰謀論都跟電影情節不謀而合，令部分觀眾異常亢奮。然而對普羅大眾來說，難免有點失望。一般人未夠道行去理解箇中密碼。
不要問 只要信
如以純觀影感受來說，電影在劇情鋪排方面的智慧門檻比較低，很多劇情都令人覺得戲中角色有點蠢。或許這就是導演希望建構的理想國？人與人之間的信任度快得有點口講口賠，相信就相信吧，也不用質疑太多。如果這是國家任務，國家大概就是希望國民能夠保持這種低智思維去生活，然後默默地接受國家發出的所有訊息，這樣的確便能夠國泰民安了。
作品存在的意義
兩位男女主角之間的思想連繫倒是沒有問題的，他們應當有此連接。只是其他人的反應，或是處理事情的方法，確是令人不禁質疑。劇情一直令人產生一種強烈感覺，就是當觀眾只有被牽著鼻子走的份兒之時，就會開始不安。而全片幾乎九成時間是處於此狀態，觀眾一直知道有密要揭，那到底如何能夠揭密當然是重點，然而中段的過程只能像傻子般被劇情帶到哪裡就是哪裡，令人不安及無力感超重。
劇情走到尾，那種揭密，先不說內容是否有意義，但還要以新聞媒體去發放訊息，此行為未免太舊了。現在所有人隨時想揭密也可以揭密，自行上載上網便成了，何須花盡九牛二虎之力要到達電視台才能發放？已經進入得手機得天下的時代將近二十年，新聞媒介的公信度又不及從前，無論在哪裡發放影片，依然可被質疑是造假的片段，所謂的「真相」已經愈來愈不重要。這部片卻似乎想把觀眾拉回到30年前的世界再去揭密似的，難免令觀眾無所適從。
如果電影是希望觀眾相信外星人存在，要信的人，早已透過現實世界裡接收的訊息相信了。不信的話，也很難被這部電影遊說至相信，因為戲中全無邏輯可言，一切皆憑感覺做事。就連所謂涉及「宗教衝擊」議題，都是水過鴨背就帶過，看著一位修女相信的事情，難道就能代表整個宗教信仰的方向嗎？於是乎，這部電影便成了三不像的作品。