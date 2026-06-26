香港人對「cut台」這件事，應該都有一種集體創傷。你以為只是打個電話，說一句「唔該，我想取消服務」就OK？少年，你太天真了。現實通常是你先聽幾分鐘音樂，再按一堆數字，然後被轉去另一個部門；另一個部門說要核實資料，核實完又轉介你去再另一個部門。兜完一圈之後你才發現，整間公司最強大的功能，彷彿不是服務客人，而是阻止客人離開。
所以《一個部門的誕生》真的好香港。
電影靈感來自2014年一宗真實事件，當年有青年因終止有線服務問題，持刀闖入有線大樓，引起轟動。電影將事件改編成黑色喜劇，講青年德仔(戴玉麒飾)多次致電「開心電視」要求終止月費，卻一次又一次被客服熱線、部門程序和機械式回覆拖住。到最後，他忍無可忍，闖入電視台大樓，挾持客服經理Ringo(白只飾)，要求見電視台老闆(謝君豪飾)。
聽起來荒謬，但香港觀眾肯定明白。不是說暴力值得合理化，而是大家太熟悉那種無力感：明明只是一件很小的事，但整個系統就是有辦法將你當成波一樣推來推去，最後將小事磨成一場精神災難。
更準確地說，《一個部門的誕生》不是單純拍一宗「cut台」奇案，而是拍出一段香港人的民間記憶。多年來「cut台」這件事，不少人都經歷過或者聽聞過，甚至成為了網絡惡搞素材，連「希特拉cut唔到有線」這類meme都流傳一時，絕對不是個別投訴。
電影前段荒誕好笑，後段則慢慢變得心酸。德仔和Ringo不只是挾持與被挾持的關係，而是在荒謬處境下慢慢變成命運共同體。當連警察親身走過一次「cut台」程序後，都感受到那種不合理，都開始理解德仔。這種轉變很荒謬，但又很現實。有時候最能令香港人團結的，不是甚麼偉大理想，而是我們都被客服熱線玩弄過。
最妙的是，電影剛上映不久，現實竟然送來一個完美續集：有線寬頻建議改名，由「有線寬頻通訊有限公司」改為「周大福媒體娛樂有限公司」。簡單來說，當年香港人想cut有線，今日有線似乎也想cut走「有線」兩個字。
這種巧合，真心好黑色幽默。
「有線」兩個字，對香港人來說從來不只是公司名稱，而是代表新聞台、體育台、電影台、英超，以及那些陪伴我們成長的電視記憶。這條線曾經是實實在在的，駁入你屋企，插入機頂盒，讓一家人可以齊齊坐低睇電視。只是今時今日，一街都是無線設備，「有線」早就有點outdated。所以公司繼續叫「有線」，確實有點舊，舊到終於連自己都決定要cut走。
只是，名字可以cut，問題不會自動cut走。cut走「有線」，觀眾會留低嗎？觀眾很現實，有沒有節目值得睇，新聞有沒有公信力，內容是否值得share，才對他們最重要。