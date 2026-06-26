香港人對「cut台」這件事，應該都有一種集體創傷。你以為只是打個電話，說一句「唔該，我想取消服務」就OK？少年，你太天真了。現實通常是你先聽幾分鐘音樂，再按一堆數字，然後被轉去另一個部門；另一個部門說要核實資料，核實完又轉介你去再另一個部門。兜完一圈之後你才發現，整間公司最強大的功能，彷彿不是服務客人，而是阻止客人離開。

所以《一個部門的誕生》真的好香港。

電影靈感來自2014年一宗真實事件，當年有青年因終止有線服務問題，持刀闖入有線大樓，引起轟動。電影將事件改編成黑色喜劇，講青年德仔(戴玉麒飾)多次致電「開心電視」要求終止月費，卻一次又一次被客服熱線、部門程序和機械式回覆拖住。到最後，他忍無可忍，闖入電視台大樓，挾持客服經理Ringo(白只飾)，要求見電視台老闆(謝君豪飾)。