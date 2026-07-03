《UFO離奇命案》好笑的一個主要原因：陳湛文。 1) 看《UFO離奇命案》已經是好幾個月前的事。仍然記得，好多場口我都有笑；又記得導演當時講過，正式上映前，可能會再剪一剪，所以一早打算公映時再看一次。 2) 這一篇，不打算詳談《UFO離奇命案》──淺談也不會，因為不論詳談抑或淺談，都必然會談及到劇情，我一方面害怕被指透露劇情，同時不想令大家帶著預設入場，引致趣味減少──當然，在這個網上充滿智者的年代，不排除有人單是看了頭十幾分鐘，已經估到故事怎樣發展，連隨預知最後真相。

3) 唯一可以說的是：陳湛文的角色，好關鍵。 4) 第一次看陳湛文做戲，是《三夫》。看著戴眼鏡又瘦蜢蜢的他，跟曾美慧孜在港九新界不同地方連場肉體廝磨，立即諗：陳果這一次又在甚麼地方找到一位如此稱職的素人演員？老實，這個老三，一旦找來任何一個認得個樣或叫得出名的演員來做，就會嚴重失去那份來自基層的真實感和平凡感。 5) 但原來這個令我以為是素人的四眼瘦人，是演藝學生，早就是舞台劇演員，我不知，只因我無知。後來看回他個人資料，才知道他住顯徑邨，青春時代有去青龍水上樂園，所以不排除長相平凡的我，曾經在沙田或大圍，遇見過樣子生得平凡的他。

6) 從一般約定俗成的標準去看，個樣生得平凡，對演員肯定輸蝕──但陳湛文除外，他的平凡，偏偏幫了他，讓他可以自然遊走於不同個性類型的角色，而又具有說服力。例如《命案》那個正職物理治療師，斯斯文文又會買飯券幫助弱勢社群的serial killer，正是因為樣子生得太平凡，平易近人，人畜無害，才令人不會防備他，更加不會幻想到他每逢下雨天就動殺機。 7) 平凡外貌，不一定代表只能做感覺低下的寒微角色──他在《白日之下》的琛哥，殘疾人士，挑通眼眉，找到在這麼一個充滿問題的社會生存下去的方法；在《年少日記》，他是上門鋼琴老師，極度嚴厲，用最得體的言行，展現他的權力，而這一種來自權力的不苟言笑，也延伸到《寒戰1994》的青年版鄺智立，一件老西，一副眼鏡，一企出來，話都未講，已讓你知道他會揸正來做。

8) 是的，單純計電影方面，暫時來說，陳湛文未必是票房保證(其實今時今日又有誰真正稱得上票房保證)，但肯定是質素保證──票房數字在他控制範圍以外，他真正控制得到的範圍，由始至終，都只有他自己的演出，專業人士低下階層抑或心理異常的人？要令人驚懼抑或令人大笑？他固然好心水清，亦能夠用相應演出做配合，遊刃有餘，而不掉以輕心。 9) 《UFO離奇命案》那極低的成本，那來來去去不是茶餐廳就是荒山野嶺的場景，沒有限制陳湛文演出，就正如他在戲裡面的角色(不交代角色真實身份了)，焦頭爛額，也絕不欺場。