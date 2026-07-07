《反斗奇兵5》穩中求變 不過不失

相信不少觀眾跟筆者一樣，對《反斗奇兵》(Toy Story)系列有著一份又愛又恨的情意結。自1995年的第1集開始，我們與電影中的玩具主角朋友一同成長，經歷無數歡笑與眼淚。每次延續篇都帶著期望，跟這班老朋友進入新的歷險。但隨著玩具主角與主人的成長與轉變，要延續這個經典系列，著實充滿難度。《反斗奇兵5》算是穩中求變，不過不失，卻隱隱帶著一份不知該往哪裡去的迷失。 《反斗奇兵5》(Toy Story 5)由曾經執導《海底奇兵》和《太空奇兵．威E》的安德魯史坦頓負責導演和編劇，他也是《反斗奇兵》系列第1、2、4集的編劇，相信他對這個系列有著相當的感情和了解。但畢竟過去4集裡，一眾玩具主角經歷了太多，某程度上開拓了，甚至扭轉了各人物的個性甚至世界觀。而電影以外的《反斗奇兵》迷同樣成長和轉變了，是以這個延續篇不論怎樣發展，必然沒法滿足各式各樣觀眾的期望。

學習面對外在世界 寶妮8歲生日了，她的父母送給她一部青蛙造型的平板電腦玩具──莉莉平板，希望能夠幫助女兒結識新朋友。但寶妮沉迷於莉莉平板，忽略了玩具朋友。某天，她應在莉莉平板裡認識的朋友所邀請，參與聚會，翠絲與紅心偷偷同行，輾轉卻被送到了翠絲舊主人Emily的家，並在那兒認識了女孩布蕾茲的玩具朋友。胡迪得知寶妮家中一眾老朋友出了狀況，特別回來聯同巴斯一起去尋找翠絲。

隨著科技發展，這集嘗試把傳統玩具與電子科技產品形成一種對抗面。故事中的大人和小孩，花了頗多時間和精神在電子玩具或產品上，逐漸忽略身邊的人和事，令小朋友不懂得如何在真實世界裡與別人相處。當寶妮遇上個性相近的布蕾茲，鼓起勇氣踏出第一步，令她也更有信心面對外在的世界。 巴斯玩具搶盡風頭 自從《反斗奇兵4》的結尾，胡迪選擇出走，他和巴斯早已各過著不同的生活。假若你喜愛胡迪，《反斗奇兵5》可能會令你失望，因為這次的故事集中在翠絲身上。她發現舊主人Emily在昔日常常與她玩樂的地方埋藏著秘密，令翠絲知道自己對Emily是何等重要，這是全片最令人感動的情節。導演在某訪問中提及，原本構思是安排翠絲與Emily重聚，Emily更向孫女介紹翠絲，並告訴她小時候是多麼的喜愛翠絲。可惜，基於篇幅考慮，最後改為現在我們看的處理，著實相當可惜呢！