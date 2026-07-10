Jay Fung專心悶

星期二晚，雨勢時大時細，同事們都去了黃埔，看Jay Fung馮允謙新碟發布音樂會。新碟的歌，全英文歌。
1) 記得去年年尾，因緣際會訪問Jay Fung時，他有提過正在籌備一張英文專輯，但我沒有寫落最後出街的訪問稿裡頭。
2) 始終一篇訪問稿，不等同一個訪問全記錄，實在不需要把被訪者講過的話統統寫出來；況且心知肚明，在香港做歌手，最重要不是你唱中文定英文，而是你本身有沒有新聞。
3) 真人實證。訪問Jay Fung前，無可避免，上網search過他的新聞，結果？新聞固然是有的，但沒有一單──嚴格來說是根本沒有半單值得專登追問follow up，不是報道他寫歌，就是報道他跑步，偏偏寫歌原因不是為了訴說自己苦楚與努力；跑步的原因呢？也不是為了讓世人望見他正試圖用運動來改變(過去那個不堪的)自己，用運動來說對不起，讓世人目睹他(嘗試)修心養性。
4) Jay Fung寫歌，純粹因為太鍾意音樂創作；Jay Fung做運動，純粹因為他有鍛煉身體這個好習慣。他明白到，創作要用腦，也需要有一個健康身體來支撐。
5) 的而且確好正向兼好健康，但悶。悶，是不應該的，尤其在香港做歌手，除了唱歌，還需要找其他方法讓外間認識你了解你，因為絕大部分人才不會透過你的歌去了解你，而是透過娛樂新聞──今時今日，娛樂新聞的主要來源是藝人social media，是藝人在動態發布有時限性的片言隻語，你的一句起兩句止含沙射影情緒發洩，隨時可以被延伸成一單要聞。事實上，不少人都挑通眼眉，好識得怎樣使用social media的動態功能。
6) Jay Fung？明顯天生沒有內置這項技能，從不挑通眼眉。像我寫一篇之前，專誠上網search他近來有甚麼新聞，結果，只search到一間連鎖快餐店，well，原來他成為該快餐店某項新食品代言人。不忿氣，再看他IG，每個po都是有關英文專輯的感想，最與音樂無關(亦即最私人)的，就只是之前放假，返去加拿大探親而已。
7) 這就是Jay Fung，就是你所能認知的Jay Fung。不多不少。
8) 就是一個專心唱作的人。專心是一種形容，但這種形容，也可以被轉換或解讀成悶。但就算悶，真的有問題？相比起來，假，以及由假所延伸衍生的矯情和偽善，才是真正問題。
9) 與其做一個假的人，不如做一個不需要時刻娛樂別人的悶人，把時間和心神，留給自己寫歌唱歌好過。
10) 但願Jay Fung可以keep住這一份悶。專心悶，而不是專輯悶。