Jay Fung專心悶

星期二晚，雨勢時大時細，同事們都去了黃埔，看Jay Fung馮允謙新碟發布音樂會。新碟的歌，全英文歌。

1) 記得去年年尾，因緣際會訪問Jay Fung時，他有提過正在籌備一張英文專輯，但我沒有寫落最後出街的訪問稿裡頭。

2) 始終一篇訪問稿，不等同一個訪問全記錄，實在不需要把被訪者講過的話統統寫出來；況且心知肚明，在香港做歌手，最重要不是你唱中文定英文，而是你本身有沒有新聞。

3) 真人實證。訪問Jay Fung前，無可避免，上網search過他的新聞，結果？新聞固然是有的，但沒有一單──嚴格來說是根本沒有半單值得專登追問follow up，不是報道他寫歌，就是報道他跑步，偏偏寫歌原因不是為了訴說自己苦楚與努力；跑步的原因呢？也不是為了讓世人望見他正試圖用運動來改變(過去那個不堪的)自己，用運動來說對不起，讓世人目睹他(嘗試)修心養性。