點解姚正菁高調復出?

見到姚正菁高調宣布復出娛樂圈的消息，我相當驚訝，震撼程度，大概等於跟夏蘭特相撞了一下。 不是年齡歧視，覺得16歲的少女才有資格入行做明星，60歲(或57歲)，只可以湊仔湊孫。絕對不是。何況，眼見姚正菁還保養得很好，科技進步，C朗拿度41歲，還可以在世界盃淘汰賽階段踢足全場，當上勁旅的絕對主力，你話姚正菁回來繼續做別人的妹妹或女兒，我覺得大有可能。 如果還在30幾年前，姚正菁正拍攝《哪個少女不多情之脫的疑惑》那一段黃金歲月。

現實是，今時今日連真正的十八廿二也沒有足夠工作機會。競爭巨大，是不是走去填李司棋留下來的媽媽空缺，比較有市場？像車婉婉，52歲左右，演婆婆。個孫女還不是小朋友。但當郭富城還在做面向青少年的禁毒大使，像個年輕人偶像，我是打死不相信姚正菁願意認老。她說不介意跟puppy Love合作，只不過如果要做初戀情人個阿媽，咪好尷尬？差不多年紀，可以像黎燕珊刻意老化自己方便符合角色需要，也可以像溫碧霞千年如一日(至少在打扮上)，又可以像李麗珍順其自然。高調復出，不是為了做個配角仔，是為了女一之名，是合理期望。問題是，有可能嗎？

務實分析：九十年代初，香港實施電影三級制之後，曾經捲起過一股三級片熱潮，不少女星一脫成名，最成功，首推葉玉卿、李麗珍與堅持三點不露的葉子楣。參選電視台電視小姐選美入行的姚正菁，初出道即拍攝《季節》，做鄧碧雲的細女，備受力捧，前途無限。但被發現是郭富城的女朋友之後，對事業影響巨大，演來演去，也無法出頭，終於忍無可忍，在1993年，食三級片熱潮，拍了《哪個少女不多情之脫的疑惑》，博一博。只是無以為繼，轉眼便淡出幕前，嫁到上海安心做太太與媽媽。簽約新公司的記者會，找羅蘭來撐場，其實好有道理：一般年輕人，應該熟悉海洋公園龍婆，遠超姚正菁。

2013年，葉玉卿在淡出娛樂圈十幾年後，復出拍攝賀歲片《我愛HK恭喜發財》，受到一定程度的關注，可以作為借鏡。但姚正菁的知名度跟葉玉卿相比，有一段距離。而且，葉玉卿是有實質工作在手，並不是大鑼大鼓話有意回歸才慢慢找尋製成品。如果真要比較，拿葉子楣來比較，反而有意思。幾年前，葉子楣突然現身，又接受訪問又不斷出席公開活動，仲話有意復出。當然是沒有下文，最新消息，是投資馬來西亞酒店喎…… 連一代波霸也不太可能重拾幕前榮光，姚正菁的所謂高調復出，莫名其妙。賺個知名度也總是好的。記招嘉賓之一的邵音音，2012年拍過一套叫《低俗喜劇》的電影，扮演一名過氣艷星，是廣西富商的兒時偶像，富商為求滿足童年願望，不惜投資電影，希望找邵音音出山演出。天下之大，世事無奇不有，有暴發戶當年看過《哪個少女不多情之脫的疑惑》後，對姚正菁深深著迷，願意不惜工本為女神服務，有甚麼出奇？雖然，在同一套電影，我更加喜歡另一位女主角吳雪雯。只可惜，我不是富翁。