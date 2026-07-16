《便衣同志》相約在愛的烏托邦

要是大家仍然愛在電影院觀賞電影，會留意到，除了商業大片，還有不少特別放映的節目。有些電影，因為發行商沒有計劃安排在本地正式上映，或是沒有香港發行商購入版權，某些電影院線或電影團體便以特別放映、限量場次的方式，讓香港觀眾有機會欣賞到這些精彩作品。《便衣同志》便是近期備受注目的一部，限量五場放映，首四場座無虛席。這個關於尋找愛的烏托邦的同志故事，無論是劇本和剪接，或是兩位男主角的演出，也充滿驚喜，教人看過後念念不忘。

《便衣同志》(Plainclothes)是Carmen Emmi自編自導的首部長片。靈感源於2016年，導演剛公開自己同志的身份，而他的哥哥剛成為警察。在2014年，他得知警方在加州長灘的公廁裡放蛇，誘捕同志，令他創作了這個關於同志身份認同的故事。電影除了在辛丹斯電影節奪得「評審團特別獎最佳整體演出獎」，更在多個重要同志影展奪得最佳電影、最佳劇本、觀眾大獎等。 同志困境依然存在 故事發生在九十年代，同志身份仍是一大禁忌。便衣警察盧卡斯(湯拜夫飾)因樣貌俊朗，被差派在購物商場的公廁裡放蛇──假扮同志，引誘男同性戀者暴露身份，然後逮捕對方。某天，盧卡斯在行動中遇上安德魯(羅素托維飾)，二人擦出微妙火花。一次邂逅引發成一段激情，令盧卡斯處於職責與慾望的兩難。新年將至，在家庭派對中，一封盧卡斯遺失的信件，迫使他直面自己深深埋藏的秘密。

雖然電影以九十年代為背景，但電影中同志在家庭、工作、在信仰甚至社會裡，所面對的處境和壓力，就算到了三十多年後的今天，依然存在。某程度上，盧卡斯和安德魯的困惑，反映了不少同志的困境。電影以4:3的影像比例，令觀眾聚焦於盧卡斯和安德魯身上。非線性的剪接方式，令整部電影充滿懸念，帶著觀眾一直追看下去，直到最後一幕，真相爆開，觀眾跟主角一起呼出一口氣，相當過癮。 兩位主角火花亮眼 筆者總認為，一部同志電影，選對了演員，就已經成功了一半。對於喜歡同志或BL影視的觀眾來說，對兩位主角湯拜夫和羅素托維絕對不會感到陌生，二人在《便衣同志》裡，盡情發揮化學作用，擦出了相當亮眼的火花。我特別喜歡二人在電影院和溫室的兩次約會戲，既甜蜜又充滿性感，難怪看過這電影的觀眾，分別被二人圈粉。事實上，盧卡斯這角色個性相當複雜，令湯拜夫在演技上，可以盡情發揮。