第一次認識施南生的名字，應該是因為知道她是徐克的另一半。沒有辦法，在八十年代初期，香港電影圈製作人，肯定重男輕女。做導演的，知名的，好像只有許鞍華與張婉婷是女性，而施南生的角色，更加隱藏更加神秘。就算對新藝城很熟悉，大概也只會留意麥嘉(因為《最佳拍擋》光頭神探)，或黃百鳴(因為《開心鬼》)，再數下去，是石天，是曾志偉，是泰迪羅賓，是徐克，因為全部也有在幕前演出，很容易就會遺忘七人小組入面尚有一位女性。

到電影工作室成立，徐克一口氣炮製出《倩女幽魂》系列、《黃飛鴻》系列，名聲越來越響，施南生也越來越多曝光。我也漸漸長大了，開始閱讀電影雜誌之類的東西，明白一個計劃例如一套電影，能夠成功，創作與製作的單位固然重要，協調與推廣的單位其實也功不可沒。只是比較少人談論。後來，看她接受訪問，說到自己由於懂英語又懂法語，帶過不少香港電影到世界各地不同影展，方便得多，這一舉動，對香港電影登陸國際市場，有莫大貢獻。只是有點可惜，時隔幾十年，香港電影的市場，好像比昔日還局限。

最理想的夢境，應該是香港的出品可以受到全世界觀眾的歡迎，演員明星導演編劇，在不同國家不同地方也有支持者，可以找到國際性的投資者。像今日的南韓。可惜，現實是另一回事。偶爾，總有一套半套《九龍城寨之圍城》，在日本大受歡迎；或者《火遮眼》，破北美票房紀錄，導演因此受到外國電影垂青，邀請拍攝西片。餘下的絕大多數港產片，好像離開了本土，便沒有受到甚麼注目。而且，很多時候，拍電影不似商業活動不似做生意，比較似做善事，像《UFO離奇命案》，是好朋友為支持好朋友而投資開拍。這跟施南生當年的目標，相差應該甚遠。

新一代難以突圍，但本身在外國打響了名堂的老前輩們，似乎又志不在此，情願盡全力討好中國觀眾，已經心滿意足。像《功夫女足》。我未有機會觀看周星馳的新作，但不少評價也認為周星馳的目標觀眾只在中國的抖音一代。明明廿幾年前的《少林足球》，在日本在法國也叫好叫座。為何要故步自封呢？

在施南生初於影圈崛起的年頭，《英雄本色》對南韓的影響力大到不得了，至今未散；《黃飛鴻》可以把李連杰帶到荷李活，成為無人不曉的動作片巨星。要重拾這片風景，難度甚高。好在，香港人勝在靈活，也自強不息。像近年的台灣電影《雙囍》，因應劇情需要，找來余香凝做男主角的準太太，女主角；找田啟文做女主角的爸爸，男配角。田啟文也因此在台北電影節頒獎禮摘下最佳男配角殊榮。在香港電影圈，田啟文多數只會安排負責戲份有限的搞笑角色，發揮空間也很有限，偏偏去到其他地方，才獲得重視。而《雙囍》、《大濛》等台灣出色佳作，全部透過滲透力最大的串流平台，讓全球影迷也可以輕鬆接觸得到。或者是香港電影從業員向外發展的另一條出路。不一定只可以把目光聚焦在某一個空間的，無論個空間有幾大，有幾細。