MIRROR每年一度嘅團綜，係鏡粉最期待嘅節目之一。所以年初已經一直問12子想去外地邊度玩，大家幻想佢哋去旅行、去異地玩遊戲都開心。點知近日隊長Lokman確認最終決定留港拍，瞬間引爆粉絲怒火鬧公司，替12子冇得外遊不值。須知道去外地拍攝，趕行程、拍節目、做效果，唔似我哋自己去旅行咁輕鬆。先不論鏡仔係唔係真係咁想去，作為觀眾，我會諗：團綜去唔去外地拍，真係咁重要咩？

綜藝節目不嬲都係ViuTV嘅皇牌，多年來有唔少佳作，唔止靠娛樂性吸引觀眾，仲要有能力呈現藝人真實一面，替佢哋「圈粉」。ViuTV過去有好多成功例子：《調教你男友》成功捧紅Jeffrey；《膠戰》開開心心玩下遊戲，阿正真性情跑出；至於《花姐ERROR遊》，除咗ERROR同花姐嘅火花，仲意外捧紅埋Mike導。以上例子都證明，綜藝嘅威力唔係場景，而係人同人之間嘅互動。