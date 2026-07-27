MIRROR每年一度嘅團綜，係鏡粉最期待嘅節目之一。所以年初已經一直問12子想去外地邊度玩，大家幻想佢哋去旅行、去異地玩遊戲都開心。點知近日隊長Lokman確認最終決定留港拍，瞬間引爆粉絲怒火鬧公司，替12子冇得外遊不值。須知道去外地拍攝，趕行程、拍節目、做效果，唔似我哋自己去旅行咁輕鬆。先不論鏡仔係唔係真係咁想去，作為觀眾，我會諗：團綜去唔去外地拍，真係咁重要咩？
綜藝節目不嬲都係ViuTV嘅皇牌，多年來有唔少佳作，唔止靠娛樂性吸引觀眾，仲要有能力呈現藝人真實一面，替佢哋「圈粉」。ViuTV過去有好多成功例子：《調教你男友》成功捧紅Jeffrey；《膠戰》開開心心玩下遊戲，阿正真性情跑出；至於《花姐ERROR遊》，除咗ERROR同花姐嘅火花，仲意外捧紅埋Mike導。以上例子都證明，綜藝嘅威力唔係場景，而係人同人之間嘅互動。
至於團綜，其實某程度同上述綜藝相反。因為粉絲本身點都會睇偶像，行行企企都覺得好睇。要令團綜成功，唔只滿足粉絲，而係要突破粉絲層面，用娛樂性吸引街客。早幾年嘅《調教你MIRROR》，我覺得就做到呢一點，因為夠真實。當時仲正值開始傳出12子有分化，節目中唔少深度對話，觀眾睇到有強烈嘅人性元素，就算唔係粉絲都有共鳴。呢種「真」其實先係團綜嘅核心。
今次MIRROR團綜最大問題，唔係去外地定係留港取景，亦唔係budget或時間協調。我認為真正嘅挑戰係：去到2026年，MIRROR已經各有各發展，團員之間嘅矛盾已唔係新鮮事。咁仲有乜嘢元素可以令團綜好睇？如果只係玩遊戲、去旅行，可能只係粉絲福利，未必能夠吸引更廣嘅觀眾。
MIRROR走到第8年，要將真實嘅感情擺上螢幕好似已經好難做到。觀眾要睇嘅，係人性同感情，而唔係風景。如果觀眾搵唔到理由去睇個節目，即使你飛到去北極都冇用。