近日Ian＠MIRROR同內地歌手李昊巧合喺同一時期、唔同場地舉行演唱會。兩個人嘅背景、入行年份、曲風，甚至粉絲群組都好唔同，但演唱會嘅焦點都不約而同與「騷肌」有關。前者表演直播換衫，後者被粉絲任摸，呢種令全場尖叫嘅「粉絲福利」，一眾街客又點睇？

先講李昊，佢喺內地音樂節目翻唱好多廣東歌而被人認識，睇佢演唱會門外花籃有周星馳、譚詠麟及天王天后，都知道佢同香港唔少藝人都有關係，不過香港樂迷就真係唔太認識佢。而李昊喺香港第一次被人廣泛認識，竟然唔係因為作品，而係演唱會上俾粉絲任摸嘅場面。李昊著住低V裝騷胸肌走近觀眾，任粉絲伸手摸勻全身嘅混亂場面，喺網上瘋傳，引起好多網民批評，大家都用呢個畫面去定義佢。最後，李昊公開致歉，承認第一次開紅館太開心，承諾未來會改正。