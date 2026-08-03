近日Ian＠MIRROR同內地歌手李昊巧合喺同一時期、唔同場地舉行演唱會。兩個人嘅背景、入行年份、曲風，甚至粉絲群組都好唔同，但演唱會嘅焦點都不約而同與「騷肌」有關。前者表演直播換衫，後者被粉絲任摸，呢種令全場尖叫嘅「粉絲福利」，一眾街客又點睇？
先講李昊，佢喺內地音樂節目翻唱好多廣東歌而被人認識，睇佢演唱會門外花籃有周星馳、譚詠麟及天王天后，都知道佢同香港唔少藝人都有關係，不過香港樂迷就真係唔太認識佢。而李昊喺香港第一次被人廣泛認識，竟然唔係因為作品，而係演唱會上俾粉絲任摸嘅場面。李昊著住低V裝騷胸肌走近觀眾，任粉絲伸手摸勻全身嘅混亂場面，喺網上瘋傳，引起好多網民批評，大家都用呢個畫面去定義佢。最後，李昊公開致歉，承認第一次開紅館太開心，承諾未來會改正。
至於Ian，男歌手喺演唱會「騷肌」本身唔係咩新鮮事，Ian有健身亦唔係咩秘密，不過今次演唱會加入直播換衫環節，確係同佢平日斯文冷靜嘅音樂才子人設好大對比。粉絲當然係睇到嘩嘩聲，但我見唔少街客反應就麻麻，覺得佢今次明明sell演唱會係入行8年以來，首次全部都係自己創作嘅作品，係完成夢想，亦係代表住由男團一員成為唱作人，唔少本來入場支持佢音樂嘅街客都認為，Ian冇咩必要用換衫來製造話題。
演唱會始終唔係fans見面會，入場嘅觀眾群更闊，除咗忠實支持者，仲有街客，甚至係第一次接觸歌手嘅人。真正能夠令一位歌手走得更遠，係音樂質素，只有作品同演出本身夠硬淨，先可以吸引更多人支持，令歌手唔止停留喺偶像層面，成為真正有影響力嘅音樂人。