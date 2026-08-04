《蜘蛛俠：英雄重生》還是怪物再來？

距離上一部《蜘蛛俠》電影近5年，新片《蜘蛛俠：英雄重生》(Spider-Man: Brand New Day)上映大賣，原因不只是蜘蛛俠這個品牌，也因為它真的拍得很不錯。 在《蜘蛛俠》改編電影的歷史上，沒有一個演員能演出多過3部電影。但這一次，Tom Holland已演到第4部，而且可以預知，這不是結局，而是另一個開始。可以預計，他將會主演第5部，甚至更多的蜘蛛俠電影。標題Brand New Day，也許還有這個意思。

由Tom Holland主演的《蜘蛛俠》系列，之前3集都由Jon Watts執導。2017年第一部《蜘蛛俠：強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming) 選擇了之前從來沒有的故事背景：蜘蛛俠是個高中生，他多嘴，對自己的能力常有懷疑。當時漫威與擁有蜘蛛俠電影版權的SONY緊密合作，先讓他在前一年的美國隊長3：英雄內戰(Captain America: Civil War)出場，跟鐵甲奇俠一老一少，組成像父子檔的關係。後者一直在輔助他成長，這些構思大大幫助了角色及整個系列發展。 三個孤獨英雄(和怪物) 但畢竟蜘蛛俠之前已拍過多次，要再帶來驚喜，實在困難。Jon Watts及編劇們在當時漫威着力將多元宇宙觀念加進故事裡，到了上一集《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)讓三代蜘蛛俠同台演出，也讓各代奸角全部回歸，忠粉相當喜歡，電影大賣。但它更像是一些營銷概念，故事及角色已幾乎沒法再推進。

可是，這一集找來《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演Destin Daniel Cretton執導，整部電影調子都改變了。《蜘蛛俠：不戰無歸》幾近完全回歸戲劇本身，不搞噱頭，它延續故事寫到反派Mysterio揭露蜘蛛俠就是Peter Parker，讓他生活起了翻天覆地的變化，甚至害到好友Ned及女友MJ，逼於無奈的他求助奇異博士，施展遺忘魔咒，讓全世界都忘記他就是蜘蛛俠。來到新片《蜘蛛俠：英雄重生》的主題，其實寫的就是孤獨，Peter天天化身蜘蛛俠，打擊罪案，人人認識蜘蛛俠但沒有人知道Peter，世界遺忘了他，沒有社交也沒有朋友。這種孤獨感，漸漸影響他的超能力，他想救世，但先要救自己。

大家都知道新片找來《怪奇物語》Sadie Sink參演。她的角色吃重，但到底演誰一直高度保密。(警告：以下開始劇透)一早有網民猜中，她演的是Jean Grey，也就是《變種特攻》(X-Men)其中一個能力最大的變種人。2019年，迪士尼以713億美元購下擁有《變種特攻》電影版權的21世紀霍士，影迷一直期盼新版《變種特攻》快將上映。7年後今天，第一個變種人Jean Grey終於登場。新版的《變種特攻》電影，預計還要等到2028年才會上映。

Jean Grey擁有心靈操控、入侵別人腦袋的能力。在《蜘蛛俠：英雄重生》中前半段她一直用「上身」的方法佔據別人身體，做盡壞事，幾乎是一隻從不現身的鬼魅。但電影成功之處，不是寫她有多厲害，讓蜘蛛俠遇上強敵，打鬥更加精彩這麼簡單。故事其實是借用她的能力，寫Jean Grey因為與眾不同，早年被母親遺棄，一直被視為怪物，她和蜘蛛俠一樣孤獨。同樣孤獨，還有提倡以暴制暴的制裁者(Punisher)，不過後者是因為目睹黑道私刑，妻兒同時被殺才變成這樣，他孤獨由不幸造成；而蜘蛛俠的孤獨，則是他個人選擇。故事裡，Jean Grey問蜘蛛俠，我是怪物，你不也跟我一樣嗎？蜘蛛俠打不過她，最後以愛和犧牲來感化她，情節上也許老套，但令人感動。

《蜘蛛俠：英雄重生》是Tom Holland主演以來最有戲味的蜘蛛俠電影，它讓這個品牌帶來全新氣象。