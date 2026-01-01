早前，筆者應邀出席一年一度的「聯合國兒童基金會慈善跑」，並擔任頒獎嘉賓。當天，國際知名青年鋼琴家沈靖韜先生獲委任為UNICEF HK 大使。能夠以自己的興趣作為終生職業，其實是一種福氣；在多年的獵頭生涯中，筆者卻遇到不少朋友，都發覺自己入錯行！

想轉行，必定要認真思考兩個問題：1. 究竟自己想做甚麼？ 2. 為何僱主要請我？甲在銀行業從事電話銷售十多年，他近期感到有點厭倦，希望轉行，向我尋求意見。筆者問他，是想離開銀行業還是銷售工作？僱主「揀人」的原則非常簡單，就是求職者的貢獻。甲的專長是從事電話直銷和銷售管理，如果他仍然喜歡這類型的工作，可供選擇的行業也不少，例如，保險、財務借貸、醫療、電訊等行業，電話直銷都是其中一種主要銷售渠道。富有經驗、業績和熱誠的銷售人員，往往都較容易轉行，因為差不多各行各業都很需要搵生意/錢的員工。故此，如果大家想轉行的話，便要分析一下自己的專長，是否具備高度的跨行業轉換性？假使甲是不願意再從事銷售工作，他又可以做甚麼呢？跟電話直銷較為關聯的工作類型，在銀行內，應該是客戶服務的部門了；此外，銷售合規或培訓，也是可考慮之列。若甲仍然喜歡銀行業，他不妨直接向人事部提出調職請求。難題來了，原來甲既不喜歡再從事銷售工作，又想脫離銀行業！約40歲的甲，現在算是中層管理人員，當他同時拋棄專長和行業經驗時，在僱主眼中儼如一張白紙！筆者告訴甲，要認真思考一個問題：興趣重要還是金錢重要？一般而言，筆者絕不建議同時放棄專長和行業經驗；如此，等同「自廢武功」，怎樣再「行走江湖」呢？如果甲還有點積蓄，又想符合自己的興趣，倒不如「退出江湖」，做些小生意吧！ 作者現/曾任香港四所大學的校董，被譽為「職場大師」