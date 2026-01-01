不過令人意外的是，《豐臣兄弟！》的主角竟然不是天下人豐臣秀吉，而是其弟豐臣秀長(羽柴秀長，通稱小一郎，1540-1591)！即使是講兄弟情也不用以弟弟作為主角吧，特別是仲野太賀飾演的豐臣秀長實在太缺乏主角感，在劇集中完全被由小栗旬所飾演的織田信長，以及由池松壯亮飾演的豐臣秀吉所掩蓋。

2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》於1月4日正式播出，早前筆者在日本也看到相關宣傳，許多與劇集有關連的書籍也加上了《豐臣兄弟！》的書腰。看到日本人仍有這種不遺餘力地將歷史一代一代傳下去的精神，令筆者也為之動容。

言歸正傳，《豐臣兄弟！》除了講兄弟情之外，應該是想給予豐臣秀長一個公正的評價。因為除了是秀吉的左右手，深受秀吉的信賴，秀長的人品溫厚人緣極佳，時常擔任其他大名與秀吉的溝通橋樑。秀長歿後，豐臣政權便開始出現內部動盪，同時秀吉也把征服的目標轉向海外，向朝鮮出兵，令秀吉晚年霸業逐漸分崩離析。因此將秀長視為秀吉陣營中的最重要人物，比起秀吉事事依賴傳說中的軍師竹中半兵衛，靠譜得多。

故事的展開就跟遊戲《太閤立志傳》差不多，一開始秀吉就給柴田勝家揍，辦很多事情也要找秀長幫忙，第三集已進入桶狹間之戰，其後就是秀吉出世(發跡)的歷程。不過外界焦點全都集中在小栗旬飾演的織田信長上面，相信織田信長才會是真正主角，令劇集主角是秀吉還是秀長已變得不重要──反正「戰國三英傑」(織田信長、豐臣秀吉、德川家康)根本是同時代的人，而且他們的出生地都在50公里範圍之內(都位於現時的愛知縣)。筆者也曾到訪過豐臣秀吉的出生地中村(也是加藤清正的出生地)，在中村公園中有秀吉和他的朋友們的雕像；隨著劇情的展開，看來也是時候組織一個愛知縣戰國歷史之旅。 周三刊出