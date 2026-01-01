香港文青園地有拓展空間

中學時代，我經常去何文田冠華園的九龍公共圖書館閱書及借書。記憶中，當時開放給年輕人投稿的文學園地頗多，著名的有《青年樂園》及眾多文社社刊。投稿短文一則，便有硬幣一元稿費(大家戲稱之為「忌廉凍餅」)。當時的文藝青年，把青葱歲月獻給文學寫作，組織文社，互相交流閱讀和寫作心得，並出版社刋。活躍的文社超過二百家，文友逾千，社刋在百種以上，著名的有《阡陌》、《晨風藝圃》等。香港電台的一些節目也開放給年輕人投稿，我在中六時曾投稿一篇，描寫我童年居住過的地方，獲得採用。

筆者近日在深水埗圖書館看到一本有14年歷史的《香港中學生文藝月刊》，由資深作家關夢南任總編輯，設有校園創作擂台陣，給中學生發表作品。在172期有一篇由聖保羅男女中學陌路流觴所寫的《真相》，親摯感人。筆者亦看到香港青年協會有一雙月刋《青年空間》，為年輕人提供創作園地。它打開雙臂，歡迎對文字、攝影、設計及記錄社區故事有一份熱誠，加入《青年空間》雜誌製作組，和他們一起投入製作屬於青年的雜誌。青年協會曾舉辦《校園作家大招募計劃2022/23》，得獎作品都獲選在《青年空間》發表。

可喜的是，近年有一些報刋開設園地給青年學子投稿，如《文匯報》的「學生園地」及香港作家聯會主辧的《明月灣區》之「學苑春秋」。我看過《學生園地》(2024年11月12日)由英華書院何昇同學所寫的《學習的意義》一文，提到「同學同研，本身就是一種學習」，挺有啟發性。

期待有更多文青園地面世，給廣大愛好文藝的年輕創作人提供土壤，給他們耕耘，這方面藝發局及有心人的支持不可或缺。 作者為資深銀行家、理大工商管理博士