順天聖母，又稱臨水夫人，原名陳靖姑，江南東道福州長樂郡下渡人。南宋《仙溪志•卷三〈祠廟〉》載：「慈感廟，在縣西一里，神姓陳氏，本汾陽人，生為女巫，歿而祠之。婦人妊娠者必禱焉，神功尤驗。」這是關於陳靖姑最早的記載。
按明代《八閩通志》記載，陳靖姑生於唐大曆二年(公元767年)。少時與林九娘、李三娘一起拜師於閭山感天大帝許旌陽祖師門下，學成後返鄉嫁與福建寧德古田劉杞，婚後繼續降妖伏魔，扶危濟難，伏白蛇、捉小鬼。二十四歲時以懷孕之身，祈雨抗旱、為民除害而犧牲，被鄉民奉為神靈，尊稱為「臨水夫人」。陳靖姑被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」，是福建最有影響力的陸上女神，其名聲可與海上女神媽祖並駕齊驅。
這天藍色蒼穹上鋪滿魚鱗般的白雲，宛如倒掛天上的戈壁沙漠。我們來到了陳靖姑的祖庭福建寧德古田的臨水宮，這是一座有近800年歷史的官廟，前低後高依山而建，氣勢恢弘。中軸線建築自南而北依次為戲臺、拜亭、正殿、後殿，戲臺兩側建二層的廂房，拜亭二側分立鐘鼓樓；主殿東側有太保殿、西側有婆奶殿，後殿東側則排列梳妝樓、三清殿等建築。
臨水宮屬道教正一淨明宗閭山派，黃光輝道長為我們一行八人祈福誦經，儀式在正殿舉行，歷時半小時，除了弟子誦唱，還有嗩吶和道長的唱念，肅穆莊嚴。
陳靖姑信俗在2008年列為國家級非遺，全球有近1.2億信眾，除福建外，包括臺灣、廣東和南洋的信眾也極多。在香港，部分天后宮除了主祀天后娘娘外，也有副祀臨水夫人的；而陳靖姑信仰為主題的團體也有不少。