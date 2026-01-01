順天聖母，又稱臨水夫人，原名陳靖姑，江南東道福州長樂郡下渡人。南宋《仙溪志•卷三〈祠廟〉》載：「慈感廟，在縣西一里，神姓陳氏，本汾陽人，生為女巫，歿而祠之。婦人妊娠者必禱焉，神功尤驗。」這是關於陳靖姑最早的記載。

按明代《八閩通志》記載，陳靖姑生於唐大曆二年(公元767年)。少時與林九娘、李三娘一起拜師於閭山感天大帝許旌陽祖師門下，學成後返鄉嫁與福建寧德古田劉杞，婚後繼續降妖伏魔，扶危濟難，伏白蛇、捉小鬼。二十四歲時以懷孕之身，祈雨抗旱、為民除害而犧牲，被鄉民奉為神靈，尊稱為「臨水夫人」。陳靖姑被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」，是福建最有影響力的陸上女神，其名聲可與海上女神媽祖並駕齊驅。