華潤集團呈獻的《無窮之路》播到第5季，由最初1季以扶貧滅貧為主題，到今集以新興科技產業做主要內容，見證了中國在產業上的飛躍發展，5年時間中國製造的產品不單開拓了國際市場，也成為改善民生的重要手段。

新一季題材是《智行無疆》，詳細探討中國在人工智能、基建、無人車等全球爭先產業的現況。中國由代工生產的世界工廠，要進一步發展，就要拓展技術含量更高的技術，爭取更大的國際市場。剛過去的一集，主持陳貝兒訪問了中鐵的負責人，介紹由中國自主研製的「鋼鐵蚯蚓」。中國的高鐵網絡成為推動增長的大動脈，有便利的鐵路網，人流、車流就能暢通無阻，而且運輸時間縮短，價錢大減。加上大量興建的路橋，令中國成為高速運轉的生產機器，競爭力急增，這比起上世紀美國興建的公路網絡規模更大，氣魄更大。內地電商經濟急劇發展，物流基建是背後動力之一。