華潤集團呈獻的《無窮之路》播到第5季，由最初1季以扶貧滅貧為主題，到今集以新興科技產業做主要內容，見證了中國在產業上的飛躍發展，5年時間中國製造的產品不單開拓了國際市場，也成為改善民生的重要手段。
新一季題材是《智行無疆》，詳細探討中國在人工智能、基建、無人車等全球爭先產業的現況。中國由代工生產的世界工廠，要進一步發展，就要拓展技術含量更高的技術，爭取更大的國際市場。剛過去的一集，主持陳貝兒訪問了中鐵的負責人，介紹由中國自主研製的「鋼鐵蚯蚓」。中國的高鐵網絡成為推動增長的大動脈，有便利的鐵路網，人流、車流就能暢通無阻，而且運輸時間縮短，價錢大減。加上大量興建的路橋，令中國成為高速運轉的生產機器，競爭力急增，這比起上世紀美國興建的公路網絡規模更大，氣魄更大。內地電商經濟急劇發展，物流基建是背後動力之一。
中國的地下鑽探機是過去20年不斷突破成功躋身前列的工業成果，同時興起的有國產高鐵列車、填海船，令中國贏來「基建狂魔」的稱號。中國以基建帶動增長，有全盤的規劃，以貴州為例，近年利用當地地勢大力打造數據中心，同時建成密集的橋樑網絡，這些硬件還會在興建時預設旅遊設施，融合政府發展的方向。
內地在數十年間能夠有這樣的成績，不能只靠個別企業或個人的成功，而是有體制和大環境的配合。中國在基建產業成為全球最有競爭力的國家，在其他新興產業同樣發展迅猛，今季節目介紹的無人機、體外骨骼等都令觀眾大開眼眾，開啟了增長之門，同時造福國民以至人類生活。在十五五規劃開局之年，中國在高新和智能產業的爆發，勢必令人期待。
由報紙走入電視；由新聞走入商業的媒體人，愛以不一樣的社會角度看商業世界的人和事。蕭世和FB 逢周一、三、五刊出