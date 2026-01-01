測量和三維科技　讓文物「活」在當下

香港擁有多元豐富的歷史文化遺產，從青銅器時期的石刻、漢代古墓、宋代摩崖刻石、明代古塔、清代廟宇、祠堂，到近代中西交融的教堂、大宅等，承載着香港的故事和印記。為更妥善保存和積極推廣這些珍貴文化遺產，我們利用先進的測量和三維科技，讓文物「活」在當下。 過去，文物測量多採用量尺等傳統工具，以點對點方式量度文物，再以人手繪圖，既耗時費力，也容易產生誤差。發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦）自2016 年起運用嶄新科技，革新文物的測量工作。

測量人員使用不同種類的三維激光掃描器，以毫米級的精準度掃描文物，全方位收集三維坐標數據。無論是考古出土文物上的紋飾、石刻圖案、中式傳統建築的樑架斗栱、漏窗、屋脊陶塑，或是石碑文字、百年煤氣路燈和階梯、西式宗教建築的裝飾等，都可以完整地記錄，再製成精準度極高的三維數碼模型，並建立檔案庫，作監察古蹟和日後修繕的參考。 以法定古蹟中環都爹利街的石階和煤氣路燈為例，古蹟辦團隊在2018年初，對石階和煤氣路燈做了立體掃描；同年9月，超強颱風「山竹」襲港，古蹟受到嚴重破壞，團隊運用已收集的三維數據，配合原工藝和原材料，妥善修復這項百年古蹟。

團隊利用文物的測量數據，配合彩色立體打印技術，令文物得以從「遙不可及」變為「觸手可及」。文物的三維數碼數據，可按真實比例轉化為實體複製模型；例如瑪利諾修院及其相關文物、魯班先師廟陶塑脊飾及赤洲出土的恐龍化石的立體模型，既為修復人員提供參考，又可於展覽中展出，讓觀眾近距離觀賞，甚至觸摸，大大提升展覽的趣味和互動性，同時也照顧視障人士的需要。

另一項先進的測量技術是無人機配合近景攝影，設備輕巧靈活，是近年記錄和檢查歷史建築高位和天面不可或缺的工具。測量人員從多角度高空拍攝，結合專業軟件處理和演算，即可精準重構文物的三維形狀和真實紋理。

完整的三維數據也有助監察文物現況。透過對比不同時期的掃描數據及影像，能及早發現建築物的潛在問題，例如建築構件裂縫或牆體傾斜，從而制訂合適的修繕方案。古蹟辦曾利用相關數據，為粉嶺長山古寺和新田麟峯文公祠等法定古蹟制訂修繕保護方案，以更有效地保護文物。

測量科技不僅革新文物保育，更將文物教育及推廣工作帶入新領域。過去的文物教育多依賴實體展覽或文字圖片作單向解說；如今三維數碼及複製模型正好優化展示模式，透過虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，讓文物「活」起來。公眾透過VR設備，便能「走進」歷史建築，以身臨其境的視覺體驗欣賞建築物獨具匠心的結構。

作者為文物保育專員梁子琪