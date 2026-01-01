《華嚴經·菩薩住處品》載：「東南方有山名曰支提，現有天冠菩薩，與其眷屬一千人俱常住說法。」天冠菩薩是滅惡生福的菩薩，一切天龍八部都以禮拜天冠菩薩而求天福增長。這座華嚴經記載的支提山，就在福建寧德，山上的華藏寺始建於北宋初年，是天冠菩薩的道場。

從寧德市中心驅車一小時到達支提山，這裏的空氣冷冽而澄淨，遊人稀少，還原了古刹應有的超脫塵世。明永樂皇帝御賜的「天下第一山」橫匾懸掛在華藏寺山門前。

重建的天王殿、大雄寶殿、藏經樓等還原了北宋時期的風貌，有明顯的下昂和外插昂等唐宋斗拱的特色。藏經樓前一座金碧輝煌的全銅建造的殿宇，謂之千佛戒壇。內裏供奉天冠菩薩，殿內四壁連穹頂布滿佛像，號稱千佛。