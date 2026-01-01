《華嚴經·菩薩住處品》載：「東南方有山名曰支提，現有天冠菩薩，與其眷屬一千人俱常住說法。」天冠菩薩是滅惡生福的菩薩，一切天龍八部都以禮拜天冠菩薩而求天福增長。這座華嚴經記載的支提山，就在福建寧德，山上的華藏寺始建於北宋初年，是天冠菩薩的道場。
從寧德市中心驅車一小時到達支提山，這裏的空氣冷冽而澄淨，遊人稀少，還原了古刹應有的超脫塵世。明永樂皇帝御賜的「天下第一山」橫匾懸掛在華藏寺山門前。
重建的天王殿、大雄寶殿、藏經樓等還原了北宋時期的風貌，有明顯的下昂和外插昂等唐宋斗拱的特色。藏經樓前一座金碧輝煌的全銅建造的殿宇，謂之千佛戒壇。內裏供奉天冠菩薩，殿內四壁連穹頂布滿佛像，號稱千佛。
三層的戒壇象徵佛法三學戒、定、慧，是僧徒傳戒的核心場所，全國寺院保留戒壇的並不多，最著名的是泉州開元寺的甘露戒壇和北京戒臺寺。想不到在華藏寺又能看見一座，還是個金殿。
全銅制的古建築，全國著名的有五座，包括昆明鳴鳳山金殿、北京頤和園萬壽山金殿、湖北武當山金殿、山西五臺山銅殿和山東泰山金闕。支提山這一座是新的，刷新了中國金殿的數目。
不過華藏寺最重要的是藏經樓裏不對外開放的佛教至寶：有萬曆皇帝御賜京緞的金繡五爪盤龍紫衣一襲；現存明代永樂年間鐵鑄天冠菩薩像1,000尊，每尊重20公斤，其形或合掌，或結跏趺坐，或結三昧印，呈聽、說法相，表情各異，形態生動逼真。更為珍貴的是明版佛教經書《永樂北藏》，共678函，6,780冊，為萬曆皇帝所頒賜，為國內稀本，堪稱鎮山之寶。 周五刊登 筆名松花芥子，遊走滬港兩地三十年的香港人，復旦大學考古學博士，從事國際教育、青年創業、文化遺產發展顧問等