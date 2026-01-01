你孤獨嗎？

面對眼前不斷飄移的現實，很多人感到孤獨，身軀浮懸，腳步虛幻，因為大家被「四無」包圍；尤其是年輕人，這種「無奈、無力、無助、無望」的感覺，不知怎樣才能打破？所以，孤獨的心變得更孤獨。

我也嘗過這種孤獨的滋味，所以努力打破孤獨。我不懂舞蹈，更不敢評舞，但最近看了舞蹈藝術家黃大徽的單人表演，得到一點啟發：即使單人，也不是孤單，更不會孤獨；關鍵是你怎樣看待孤獨？怎樣用孤獨打破孤獨？

原來黃大徽也是新聞系出身，但他三十歲時忽然感到自己與舞蹈和藝術有一種生命的聯繫，於是毅然半途出家，開展藝術生涯。不過，他沒有傳統舞蹈訓練，只有一些基本功，所以經常被人「另眼相看」。但他不斷嘗試，孤獨地自行創作，孤獨地走向國際，既是學舞，也是表演。終於，他打破了孤獨，穿梭國際和香港；2018年獲頒香港藝術發展局藝術家年獎(舞蹈)，2024年在香港藝術節演出自傳劇場作品《謝洛姆貝爾》。