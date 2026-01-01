失去寵物的痛如失去至親

寵物去世令人很痛苦，因為寵物不僅是動物，也是家庭中深受疼愛的一員。愈來愈多科學研究正印證，失去寵物的哀傷，可以和失去人類至親一樣長久、嚴重，甚至在臨床上同樣重要。 有研究顯示，失去寵物的人可能患上「延長性哀傷疾患」(Prolonged Grief Disorder，PGD)。PGD並非一般的傷心，而是持續數月、甚至數年的急性哀痛狀態。主人對逝者有強烈思念，每天感到絕望、在社交或日常事務出現困難，彷彿自己的一部分也隨着寵物死去。這是一種嚴重的狀況，不應被低估或忽視。

研究訪問了英國975名成年人，所得數據相當驚人：當中有7.5%曾失去寵物的人，完全符合PGD的診斷標準。大約五分之一同時經歷過人類親屬與寵物離世的受訪者指，寵物的死亡對他們是更沉重的打擊。 從臨床角度看，這造成了一個難以成立的矛盾：一個人可以表現出PGD的所有核心症狀與功能障礙，卻只因逝者不是人類，而被拒於診斷與相應支援之外。主導研究的愛爾蘭梅努斯大學心理學教授Philip Hyland形容，這種排除「不但在科學上站不住腳，也顯得冷漠無情」。

研究估計，英國每12宗PGD個案之中，便有一宗與寵物死亡有關。考慮到大約一半成年人都曾飼養壽命遠短於人類的動物，這其實是一個規模不小、卻長期被忽略的公共精神健康議題。 這項研究告訴無數正在哀傷的人，他們的沉默痛楚被看見了，這種漫長的悲痛是真實的，而跨越物種的愛，也能在人心中留下與人類同樣深刻的傷口。透過呼籲更新診斷指引，這項研究倡議一種更具同理心、也更誠實的心理理解方式，去看待那些真正定義我們人生的情感連結——不論物種。

城大動物醫學院總監/周五刊登