不久前，當上一個醫師、律師、會計師的專業，就是父母心中美好前途的保證。然而站在AI這「萬法師」面前，無數專業縱使未至於被馬上取替，但揾錢能力、入行機會已大不如前。這正迫使我們反思：專業的本質究竟是甚麼？僅僅是知識的儲備與一套規律執行的SOP？是那張被戲稱為「砂紙」的學歷證書、學會資格？還是一份換取穩定生活的僱傭合約？廚師、美容師、禮儀師又算專業嗎？(最少他們暫時看似比較難被取代) 自工業革命，世界極度的勞動分工將人類文明推向了效率的極致。從精密醫療到複雜金融，每個人都是一顆磨得發亮的齒輪。這種「專業化」讓我們能以前所未有的速度與精準度解決難題，追求質量的巔峰。然而，當專業淪為純粹的技術標籤，靈魂卻可能在冰冷的分工中、極端的傲慢中迷失；過份分維護專業的門檻，甚至會影響一些服務的普及化與包容性。

過度專業化往往伴隨著「官僚式的僵化」。當專業人員只看數據而不看人面，只求程序正確而不問道德良知時，專業權力便會悄然腐敗。去年的宏福苑大火，揭示了消防系統在層層外判與專業維修名義下的監管真空；而政府部門飲用水事件，亦突顯了採購過程這些流水作業的專責工種，很容易養成得過且過的陋習。當「專業」成為推諉責任的擋箭牌，它便失去了守護公眾利益的初心，淪為冷酷且缺乏人性的行政運作。 真正的專業，應是一種探求極致優越的心態，更是一份具備道德自省的天職。在掌握知識權力的同時，對人性保持卑微與警醒。若缺乏那顆「心」與德行，專業人士不過是高級的工具人。要別人尊重，就必先尊重自己。唯有時刻抵禦權力的誘惑，將職責提升至使命的高度，才能在技術時代中守住不可替代的價值。

「專業」一向是我們香港引以為傲的城市特質，但這需要我們每一個人、在每一個崗位去深思、警醒、堅守。 香港社會創投基金SVhk創辦人，投身社會創業、社商創效、社區創生。為善而變，因變而善。周五刊登