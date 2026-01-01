城市漫步 欣賞建築物之美

我經常在香港的街頭漫步，最喜歡的地點是圍繞尖沙咀漆咸道、佐敦覺士道及京士柏一帶。我往往沿著漆咸道，步向槍會山前的天主教玫瑰堂(Rosary Church)，觀賞葡萄牙人設計的彩色玻璃窗及聖母像噴泉，繼而轉往寧謐的覺士道，登上一段石階，便看到一座黃澄澄、四周布滿優雅拱窗的古典建築——前賈梅士學校，現已修復為香港話劇團教育中心，培育戲劇新苗。這座充滿靈氣的建築，化身為鬧市中的戲劇綠洲，將藝術元素融入社區，並保育逾120年的古蹟。在覺士道的末端向轉左，就是哥德式建築風格的九龍佑寧堂，它建有金字瓦頂、承重的紅磚牆，和灰色的麻石梯級和窗框鮮明對比。該堂對外開放，我間中入內憩息，以自助式沖一杯拿鐵，然後坐在沙發上看書。在四周，總看見不同族裔的長者在打橋牌，而年輕人則在談論音樂，彌漫一片共融氣氛。