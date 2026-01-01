老媽的投資心得

人人都在說今明兩年將會是「赤馬紅羊」劫，這兩年火旺，由過去的歷史來推測，火旺的年份都是易起衝突，加上現在地緣政治衝突多，國與國的戰火隨時一觸即發。 赤馬紅羊年會不會打仗？well， 打與不打，都由不得我們小市民評論，小人物可以做的，最多是過好自己的日子，為未來有可能的動盪做一些能力範圍內可以做的事，為自己籌謀一下。 近來的新聞都說貴金屬天天破頂，貴金屬就是金和銀，於是一大班師奶大叔排隊買金買銀，博升值。她們都肯定是知道這裡又打仗，那裡又打，未來連台海都說不定會打一場，於是認為貴金屬肯定繼續有得升，於是在高位接火棒。

接火棒這個行為本來就是高危，在這個動盪的時代，做高危的行為，就是危上加危。其實幾年前由一眾炒家幫誠哥接中環中心火棒之後，大家都應該明白，一子錯，可以輸身家。 個人認為，在這個今日唔知聽日事的世界，安全才是第一。炒炒博博的日子，太平盛世是可以的，因為大勢向上，小波動可以頂得到。但今天是百年一遇的大變局， 如果你自己又是外行，就小心為上，因為船是可以隨時翻的。 又說說我老媽。現在黃金大熱，原來她手上有不少黃金，大部分都是千幾蚊的時候買入，她手上的黃金已經放在保險箱幾十年，要不是現在的新聞天天報道黃金破頂，都不知道她原來有個小金庫。

她說她那一代人很穩健，從不借錢，投資主要是樓房，供完一間才買一間，多餘的資本就買美元和黃金，所有的投資都是量力而為，食得落，瞓得着。 所以赤馬紅羊對她來說跟平常日子一樣，只要一家人平平安安就是。 老媽真是人生勝利組，輕輕鬆鬆就贏人幾條街，與其說她厲害，不如說她自制能力好，也不貪心，從不企圖以小博大。她說投資是比較誰走得遠，不是走得快，快而不穩，最終都是一殼眼淚。