上周一晚上，忙個不亦樂乎！既要去啟德體育園觀看BLACKPINK演唱會，又要在演唱會前，趕赴祝賀獲得嶺南大學頒授榮譽博士的六位傑出人士，當中包括在電影中飾演一代詠春宗師葉問的武打巨星甄子丹。

詠春高手「加盟」嶺大，甄子丹絕非首例；六年前，筆者還是嶺大校董時，便推薦了葉問宗師的兒子，葉準師傅獲嶺大頒授榮譽院士。大家可有想過，如果能夠把詠春的武術哲理應用在見工面試上，其實也可以大派用場。詠春強調「短距直線攻擊」(如日字衝拳)，以最短路徑，最少動作達到最大效果，要精準把握距離和出擊力量，反對華而不實的招式。面試技巧的首個要訣，就是言簡意賅，一矢中的！然而，仍有某些富有經驗的行政人員，在聽完問題後，慢慢用數分鐘甚至更長的時間去陳述背景，久久而未到題；明明問及近3年的工作重點，竟然可以從30年前投身社會時說起！詠春的「中線理論」強調控制、保護並爭奪自身的中線，同時攻擊對方的中線，是取得優勢並最終獲勝的關鍵。可是，在過招交手時，雙方的中線不斷移動，抓緊中線，就如在面試時要抓緊問題核心般重要。於應徵過程中，難免會遇上面試官是企業人事部的同事；他們會詢問求職者方方面面的問題，在面試完結後，綜合分析求職者對不同問題的答案，往往只是想「揭開一張底牌」：該名求職者能否在企業內長遠工作下去。