當前國際貿易結算和國際儲備貨幣仍以美元為主，人民幣國際化面臨諸多現實挑戰。二戰後，美國憑借強大的工業製造能力、充足的黃金儲備，加上透過馬歇爾計劃(The Marshall Plan)對其他歐洲國家提供援助，形成了美元的主導地位。美元要成為國際貨幣，需要通過貿易逆差向全球輸出，但早期美元與黃金掛鈎，而貿易順差才能增加黃金儲備，這一矛盾最終導致佈雷頓森林體系(Bretton Woods System)崩塌，美元與黃金脫鈎。到二十世紀五十年代，美元正式成為國際主導貨幣，形成「貿易逆差輸出美元、發達金融市場吸引美元回流」的模式，貿易逆差與資本賬戶順差相互匹配。

如今中國製造業實力強勁，也通過「一帶一路」與多國建立貿易夥伴關係，具備人民幣國際化的產業基礎。但現實問題是，中國貿易出口多，在貿易中收入的人民幣更多，導致其他國家手中人民幣存量不足。若中國轉為貿易逆差輸出人民幣，又可能讓市場上人民幣供過於求，引發貶值壓力。可見，強大的進口和消費能力、發達的金融市場、外匯自由流通，都是人民幣國際化的必要條件。

香港恰恰補全了人民幣國際化和建設金融強國的過程中所需的條件，扮演著不可替代的角色。港元是與美元掛鈎的「穩定幣」，同時也是內地金融投資和集資的重要渠道，放眼全球也沒有其他金融中心能同時深度嵌入中國內地和國際兩大金融體系。我們如今雖然處於百年未有之大變局，但香港也迎來挑戰和機遇。