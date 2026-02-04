金銀價格在過去1個月大幅波動，掀動全球金融市場，經過一輪暴升，上周五金價出現大幅殺倉。亂世藏金，由美國觸發的全球地緣政治緊張，令傳統智慧再受重視，潛藏是世界各國對美元主導地位的不信任。黃金在經歷上世紀末至本世紀初一段沉寂，以及過去10年虛擬貨幣的挑戰後，再度煥發出恆久不變的保值功能，重奪全球投資者的眼球。
香港一向是全球重要金市，上星期政府乘著亞洲金融論壇的時機，宣布和上海黃金交易所合作，顯示當局的敏銳觸覺，及時把握擴大本港影響力的機會。中國人著重儲蓄，購買黃金成為保值和裝扮的主流。去年底金價向好，購金市場活躍，TVB就為香港黃金交易所製作了一個專輯「百年黃金路」，甚獲好評，覺得能扼要闡述香港在世界黃金市場成功之道，以及長久以來業內人士不斷求發展的港人精神。
金業一向與本地的金融銀行業有密切關係，節目中黃金交易所主席張德熙憶述當年前身的金銀業貿易場歷史。記得當年簡稱金銀會的貿易場同時是主要股票參與者，後來組成香港交易所的4會之一，當時四會主席為香港證券業發展出力不少，是培養本地金融人才的搖籃。香港銳意發展黃金貿易，包括實金儲存。黃金價值在於穩定而稀有的金屬特質，在專輯中提到就算把全球黃金集中一起，也只是等如一幢中型物業，所以土地珍稀的香港一樣適合作為儲金中心。美國是目前藏金量最豐的國家，反映該國強勁的經濟實力，隨著中國和亞洲趨向富裕、地緣政治變化不定，香港大有條件發展黃金產業。
金價自去年起明顯上升，有興趣買賣黃金的市民和投資者大增，現時交易所有用實金支持的交易所買賣基金(ETF)，這類產品在初期推出時沒有大型推廣，到金價上升後不少公眾人士才留意到，由此可見耀眼黃金，同樣需要媒體鎂光燈，才容易成為市場焦點。