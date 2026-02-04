金銀價格在過去1個月大幅波動，掀動全球金融市場，經過一輪暴升，上周五金價出現大幅殺倉。亂世藏金，由美國觸發的全球地緣政治緊張，令傳統智慧再受重視，潛藏是世界各國對美元主導地位的不信任。黃金在經歷上世紀末至本世紀初一段沉寂，以及過去10年虛擬貨幣的挑戰後，再度煥發出恆久不變的保值功能，重奪全球投資者的眼球。

香港一向是全球重要金市，上星期政府乘著亞洲金融論壇的時機，宣布和上海黃金交易所合作，顯示當局的敏銳觸覺，及時把握擴大本港影響力的機會。中國人著重儲蓄，購買黃金成為保值和裝扮的主流。去年底金價向好，購金市場活躍，TVB就為香港黃金交易所製作了一個專輯「百年黃金路」，甚獲好評，覺得能扼要闡述香港在世界黃金市場成功之道，以及長久以來業內人士不斷求發展的港人精神。