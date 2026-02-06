氣候溫和的美國佛羅里達州近日錄得攝氏負4度，是自1923年以來最冷。綠鬣蜥在樹上活生生「凍僵」，當局兩天內清理了超過2000條凍死的鬣蜥。綠鬣蜥來自中美洲及南美洲，多年前因為寵物飼養被引入佛州，成為當地入侵物種之一。這些大型草食性蜥蜴以驚人速度繁殖，亦催生了專業鬣蜥獵人。牠們擅長掘洞，會破壞行人路、海堤、運河岸邊及建築物地基，造成數以百萬美元計損失。牠們大量啃食園藝植物、花卉及農作物，其糞便可造成沙門氏菌污染。

綠鬣蜥會與原生物種競爭資源。牠們趕走穴居的穴鴞，吃掉海龜及地棲鳥類等受保護物種的蛋。體長可超過五呎的成年雄性鬣蜥，偶爾從樹上掉進泳池或露台，對居民構成實際危險。

佛羅里達魚類及野生動物保育委員會將綠鬣蜥列為「不受保護的外來物種」，在獲得業主同意下，可全年在私人土地上人道捕殺，毋須申請許可。政府亦提醒市民切勿隨意棄養寵物，並妥善處理垃圾及植被，以免吸引鬣蜥聚集。

付費清除鬣蜥的需求應運而生，這些專門捕捉鬣蜥的獵人多以小型公司形式運作，受僱在指定地點系統性地減少鬣蜥數量。捕獵方法受到規管，常見工具包括氣槍，以確保效率及人道處理，亦有使用陷阱及特製套索。