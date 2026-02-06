空谷幽蘭 柯德莉夏萍

中學時候看過兩套影片給我的印象最為深刻:《金枝玉葉》(Roman Holiday)及《窈窕淑女》(My Fair Lady)，女主角都是氣質高貴優雅的柯德莉夏萍。她在這兩套電影所扮演角色的社會地位截然不同(公主及賣花女)，但她以其獨特氣質，兩個角色演來都絲絲入扣。

在《金枝玉葉》中，她飾演一個嚮往平凡生活的公主，微服私自出宮，暢遊古都羅馬，途中邂逅一名記者；這段偶遇演變成為一段沒有結局的短期浪漫史，最後記者在見公主最後一面後黯然離去，那一刻的憂鬱眼神成為經典。這部浪漫愛情喜劇被影迷視為最賞心的電影之一。在《窈窕淑女》中，她飾演一名賣花女，在一名大學教授的悉心訓練下，成為一個氣質高雅、儀態萬千的窈窕淑女。賣花女的華麗轉身，猶如她頭上禮帽的一抹嫣紅，清新脫俗。