空谷幽蘭 柯德莉夏萍

中學時候看過兩套影片給我的印象最為深刻:《金枝玉葉》(Roman Holiday)及《窈窕淑女》(My Fair Lady)，女主角都是氣質高貴優雅的柯德莉夏萍。她在這兩套電影所扮演角色的社會地位截然不同(公主及賣花女)，但她以其獨特氣質，兩個角色演來都絲絲入扣。
在《金枝玉葉》中，她飾演一個嚮往平凡生活的公主，微服私自出宮，暢遊古都羅馬，途中邂逅一名記者；這段偶遇演變成為一段沒有結局的短期浪漫史，最後記者在見公主最後一面後黯然離去，那一刻的憂鬱眼神成為經典。這部浪漫愛情喜劇被影迷視為最賞心的電影之一。在《窈窕淑女》中，她飾演一名賣花女，在一名大學教授的悉心訓練下，成為一個氣質高雅、儀態萬千的窈窕淑女。賣花女的華麗轉身，猶如她頭上禮帽的一抹嫣紅，清新脫俗。
柯德莉的衣著打扮及髮型是幾代女性的時尚風向標，髮型廣泛被人模仿，稱為「夏萍裝」。她的優雅、端莊，是多年來長盛不衰的經典形象；那種純潔、俏皮的氣質成為時裝設計師的靈感來源。
她的另一部影片《儷人行》(Two for the Road) ，成為無數青年情侶及中年夫婦的至愛，在麗聲院線連續放映多周，賣座歷久不衰。
令人讚賞的是，她是一位不折不扣的人道主義者，15歲已表演芭蕾舞籌款。晚年，她是聯合國兒童基金會親善大使，為幫助戰亂國家的不幸兒童不辭勞苦，經常訪問非洲、南美、亞洲的貧窮地區，向他們噓寒問暖，贏得世人尊崇。
她的清純、高貴、仁愛和優雅，貫穿她的一生行誼。她的美由內飄溢至外，空谷幽蘭散發一股清香，長留在人間，永不消逝。當今地區戰亂頻仍，世界需要多一些柯德莉夏萍，帶給人間溫暖，此盼！,