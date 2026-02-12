探訪香港中醫醫院：傳統智慧與現代建設的交融

近日，筆者隨同專業及資深行政人員協會(專資會)，參觀了香港中醫醫院，得以近距離了解這所融合傳統中醫精髓與現代醫療管理的機構。此行由醫院董事局主席王桂壎先生及副行政總監(中醫)張振海博士醫師親自帶領，讓我們深入了解醫院的建築設計理念，更實地考察醫療空間與運作模式，深刻感受到中醫文化在當代社會的傳承與創新。

踏入醫院大堂，首先映入眼簾的是其獨具匠心的空間設計。王桂壎主席 向我們講解，大廳中蜿蜒流淌的兩道水景，象徵中華文明的搖籃——長江與黃河。這不僅是建築美學的體現，更寓意中醫文化如江河般源遠流長、生生不息。整個環境寧靜雅致，將自然元素融入就醫氛圍，旨在舒緩患者情緒，體現「天人合一」的中醫哲學。