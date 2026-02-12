探訪香港中醫醫院：傳統智慧與現代建設的交融

近日，筆者隨同專業及資深行政人員協會(專資會)，參觀了香港中醫醫院，得以近距離了解這所融合傳統中醫精髓與現代醫療管理的機構。此行由醫院董事局主席王桂壎先生及副行政總監(中醫)張振海博士醫師親自帶領，讓我們深入了解醫院的建築設計理念，更實地考察醫療空間與運作模式，深刻感受到中醫文化在當代社會的傳承與創新。
踏入醫院大堂，首先映入眼簾的是其獨具匠心的空間設計。王桂壎主席 向我們講解，大廳中蜿蜒流淌的兩道水景，象徵中華文明的搖籃——長江與黃河。這不僅是建築美學的體現，更寓意中醫文化如江河般源遠流長、生生不息。整個環境寧靜雅致，將自然元素融入就醫氛圍，旨在舒緩患者情緒，體現「天人合一」的中醫哲學。
隨後，在張振海博士的陪同下，我們參觀了位於高層的病房區。病房內部設計寬敞明亮，設施完善，兼顧了私密性與舒適性，更融入了便於中醫診療與調養的細節考量。從病床擺放、自然採光到舒適的色彩搭配，處處流露以患者為中心的人文關懷，展現與傳統印象截然不同的現代化中醫住院服務面貌。
接著，團隊走訪了物理治療及復康中心。這裡配備了先進的康復設備，並與中醫傳統療法緊密結合。張振海博士詳細介紹醫院的運作特色，尤其是中醫優勢專科如艾灸、推拿、針灸、骨傷科等，如何與西醫診斷技術及康復方案協同合作。這種「中西協治」的模式，並非簡單疊加，而是通過臨床協作，取長補短，為患者提供更全面、個性化的康復路徑。
參觀結束後，筆者深有感觸。香港中醫醫院既是提供優質中醫服務的現代化機構，更是重要的文化窗口，紮實地立足於中醫五千年的智慧底蘊，同時以開放、科學的態度擁抱現代醫學與管理方法。這種「繼承不泥古，創新不離宗」的實踐，正有力推動中醫診療走向規範化、國際化，讓古老智慧在現代社會煥發新的生命力，真正助力中醫文化走向世界，惠及更廣泛的人群。此次參觀讓我們看到，中醫的傳承與發展，需要的不僅是堅守，更是富有智慧的融合與創新。
張浩賢博士 Dr. Anson Cheung
香港理工大學客座副教授，青年委員自薦計劃委員，醫療科技學人，南西分區委員會委員