今年情人節與農曆新年這麼近，花墟定必熱鬧非常。到底買玫瑰定劍蘭？Why not both? 科學上，「開花」只是為了「結果」，以結果為目標的今天，花，感覺不夠實用。但文化上，人類卻偏偏喜歡以花作為投射：代表地方的是國花、市花；代表心情的是花語、花藝；以花為題材的名畫名詩，遠遠多於植物的其他部位。臨近情人節，還是不要展開浪漫與實用的話題。但春暖花開的季節，象徵與至親幸福相遇、相聚的慶賀，總沒有錯。
如何提昇幸福的獲得感，一直都是我們不同社創項目的共同主旋律之一。由以往參與的《光房》項目，學會利用共住模式製造幸福的氛圍；到《合廠》共享工廠，學懂「職活」(workstyle)對個人提升的重要；再到《安所》社區會所、《福式單位》、《福式唐樓》，觀察到社區連結如何激活幸福動能的改變。雖不能說已找到一條必勝公式，但十多年來的經驗，最少能沉澱出一些共通法則。
1）幸福是種感覺，有或無，就在一念之間，而不是純粹客觀物質能夠量度；2）幸福並非零和，與志同道合的朋友共進，能互補互勉，創造更大的改變動機；3）改變是種心態，無論基礎，一直維持提昇的動力，就自然產生獲得感、目標感；4）社區與社群的聯網，絕對能用作互相承托彼此、創造幸福感。一朵小花獨自存在於路旁，有時比較脆弱；共同成長於遍地開花的公園內，就能一起熬過任何風的季節。
在這幸福時節，祝願有情人終成眷屬、與親人家庭和睦；或許，幸福滿滿的你，都可以借時節關顧一下我們身邊的鄰人，或節日都需要開工的朋友吧。