今年情人節與農曆新年這麼近，花墟定必熱鬧非常。到底買玫瑰定劍蘭？Why not both? 科學上，「開花」只是為了「結果」，以結果為目標的今天，花，感覺不夠實用。但文化上，人類卻偏偏喜歡以花作為投射：代表地方的是國花、市花；代表心情的是花語、花藝；以花為題材的名畫名詩，遠遠多於植物的其他部位。臨近情人節，還是不要展開浪漫與實用的話題。但春暖花開的季節，象徵與至親幸福相遇、相聚的慶賀，總沒有錯。

如何提昇幸福的獲得感，一直都是我們不同社創項目的共同主旋律之一。由以往參與的《光房》項目，學會利用共住模式製造幸福的氛圍；到《合廠》共享工廠，學懂「職活」(workstyle)對個人提升的重要；再到《安所》社區會所、《福式單位》、《福式唐樓》，觀察到社區連結如何激活幸福動能的改變。雖不能說已找到一條必勝公式，但十多年來的經驗，最少能沉澱出一些共通法則。