出版：2026-Feb-20 04:00
更新：2026-Feb-20 04:00
獸醫城中行: 王啟熙

馬蹄下的人類歷史

青銅時代的戰場屬於戰車，但真正釋放馬匹潛能的，是騎術。更精密的嚼環，以及最關鍵的馬鞍與馬鐙，使騎手與坐騎合而為一，成為極具殺傷力的戰鬥單位。約公元前八世紀的斯基泰人是最早的騎射民族之一，在歐亞草原上成為令人聞風喪膽的機動力量。

成吉思汗統一草原部族，建立歷史上無可匹敵的軍事機器。蒙古戰士自幼在馬背上長大，幾乎生活在馬上。他們騎乘體形不大卻耐力驚人的草原馬，憑藉極少飼料即可橫越千里，使蒙古大軍建立了世界史上最大連續版圖的陸上帝國。馬匹，正是帝國的引擎——提供速度、後勤與戰術優勢。

在世界其他地區，馬匹扮演同樣重要卻截然不同的角色。中世紀歐洲的騎士發展出重裝騎兵，騎士與戰馬都披上板甲，成為封建制度的核心力量，優良戰馬更是極為珍貴的資產。

十六世紀西班牙人重新將馬帶回新大陸，其影響可謂翻天覆地。平原印第安人迅速掌握騎術，徹底改變了他們的社會與文化。他們稱馬為「神聖之犬」，從半定居農民轉變為逐水草而居的野牛獵人與強悍戰士。

離開戰場，馬匹同樣是前工業時代的動力來源。牠們耕田、拉貨、拖馬車、送信。中世紀歐洲發明馬頸圈後，馬能拉動比牛更沉重的犁具，促進農業剩餘與人口成長。數千年間，人與馬是一種彼此依存的關係。

到了二十世紀，馬匹在農場、戰場與城市中被機械取代，從必需品轉變為奢侈與休閒的象徵，主要用於運動與娛樂，但我們行走的道路、國家的邊界、甚至語言的演變，都在某種程度上受馬匹影響。五千多年來，牠作為人類在工作、遠行與征服中的夥伴，留下了一道不可磨滅的印記。

