青銅時代的戰場屬於戰車，但真正釋放馬匹潛能的，是騎術。更精密的嚼環，以及最關鍵的馬鞍與馬鐙，使騎手與坐騎合而為一，成為極具殺傷力的戰鬥單位。約公元前八世紀的斯基泰人是最早的騎射民族之一，在歐亞草原上成為令人聞風喪膽的機動力量。

成吉思汗統一草原部族，建立歷史上無可匹敵的軍事機器。蒙古戰士自幼在馬背上長大，幾乎生活在馬上。他們騎乘體形不大卻耐力驚人的草原馬，憑藉極少飼料即可橫越千里，使蒙古大軍建立了世界史上最大連續版圖的陸上帝國。馬匹，正是帝國的引擎——提供速度、後勤與戰術優勢。