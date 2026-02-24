市民難感經濟數據向好 期盼預算案送暖

明日發表的新一年度財政預算案，在籌備階段已出現樂觀信號，隨着經濟數據回暖，港股交投趨活躍，樓市逐步回穩，多個團體及學會等近日紛紛預測，認為本年度綜合赤字將會大幅收窄，甚至有望接近收支平衡，看見香港經濟正在復甦，實屬可喜。
然而，若以經濟數據為「實際溫度」作比喻，普羅市民感覺到的是「體感溫度」，與官員及專家們的認知存在溫差。政府官員及專家審視財政指標時，看到的或許是復甦的曙光；但基層市民站在街頭，感受到的卻可能是物價高企、工資停滯及租金沉重的壓力，中產階層體會到的可能是消費降級，而免稅額多年未變，令育兒與供養長者成為百上加斤的困局。值得肯定的是，財政司長過去幾年堅持廣泛諮詢，親身走進社區聆聽民意，接地氣的做法正好縮窄了「數據」與「體感」之間溫差的距離。聆聽之後更重要的是行動，期盼政府在堅守審慎理財原則的同時，亦能精準回應各階層的訴求，讓復甦效果可以滲透每個市民的生活當中，這是考驗為政者的智慧。
對於基層市民而言，社會福利安全網絕不能鬆懈，縱使要收緊支出，也不宜進一步削減社福開支，才能為基層市民提供最基本的生活保障。相較之下，中產人士受到的生活壓力亦相當沉重，部分人士既要供養父母又要養育子女，卻未能受惠於大部分的福利政策。他們對預算案的期望最直接，就是稅務優惠，不少稅務團體及政黨已紛紛為他們出謀獻策。
免稅額方面，至2016至17年至今，基本及已婚人士免稅額已凍結多年，考慮到累積通脹，稅務會建議將基本免稅額由13.2萬元上調至14.5萬元，已婚人士免稅額由26.4萬元上調至29萬元，建議只是追落後，非常合理。而既然今天的社會共識是鼓勵生育，子女免稅額的調整更是不可少，經民聯建議將子女免稅額由13萬元增至15萬元，並按子女數目累進增加，從鼓勵生育的角度，十分值得考慮。
此外，政府鼓勵中產人士購買醫療保險，以分擔公營醫療系統壓力，但目前自願醫保計劃的扣稅上限僅為每年8,000元，並已有一段時間未有增加，觀乎近年保險費年年遞增，實在有需要提升上限，團結香港基金就建議將上限增至12,000元。同樣地，住宅租金扣稅額亦可考慮稅務學會的建議，將上限由10萬元提高至12萬元。
一份受市民歡迎的財政預算案，不僅是帳面上的數字，更應關懷市民生活的感受，讓市民在香港面對世界百年變局之際，感受到政府為民謀幸福的用心，真正做到照顧好基層、支援好中產，讓不同階層都分享到經濟復甦的成果。