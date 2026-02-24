市民難感經濟數據向好 期盼預算案送暖

明日發表的新一年度財政預算案，在籌備階段已出現樂觀信號，隨着經濟數據回暖，港股交投趨活躍，樓市逐步回穩，多個團體及學會等近日紛紛預測，認為本年度綜合赤字將會大幅收窄，甚至有望接近收支平衡，看見香港經濟正在復甦，實屬可喜。

然而，若以經濟數據為「實際溫度」作比喻，普羅市民感覺到的是「體感溫度」，與官員及專家們的認知存在溫差。政府官員及專家審視財政指標時，看到的或許是復甦的曙光；但基層市民站在街頭，感受到的卻可能是物價高企、工資停滯及租金沉重的壓力，中產階層體會到的可能是消費降級，而免稅額多年未變，令育兒與供養長者成為百上加斤的困局。值得肯定的是，財政司長過去幾年堅持廣泛諮詢，親身走進社區聆聽民意，接地氣的做法正好縮窄了「數據」與「體感」之間溫差的距離。聆聽之後更重要的是行動，期盼政府在堅守審慎理財原則的同時，亦能精準回應各階層的訴求，讓復甦效果可以滲透每個市民的生活當中，這是考驗為政者的智慧。