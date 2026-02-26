香江小燕子 逐夢南天

在我們香江，有不少女青年以自己的智慧和拚勁，努力逐夢、織夢，幹出非凡成就。

Ada Pat原本任職服裝設計師，她在訂製禮服的過程中感受到刺繡技術的複雜，於是負岌法國，在巴黎著名刺繡學校Ecole Lesage接受專業訓練，成為第一個在這所學校修畢由第一級到第八級課程的香港人。畢業後，她將這個古老的法定刺繡技藝帶回香港，並和東方元素結合，另闢新章。她的作品《蝶樂世界．日月興晨》，以刺繡為引子，帶領觀眾進入風景瑰麗的香格里拉。

我們香江，文化多元，各族共融。一些土生土長的南亞裔女青年在香港追尋到她們的夢想。巴基斯坦裔的花拿美(Shamila)在馬會慈善信託基金策劃及捐助「賽馬會友趣學中文」計劃的資助下，在香港教育大學就讀幼兒教育文憑(支援非華語兒童的教學)課程，並於2022年畢業，從而幫助她找到志向。她從日常生活中觀察到許多南亞裔青少年在語文學習上面臨挑戰，於是便選擇做幼稚園的多元化教學助理，協助更多非華語學生學好中文，以便更容易融入香港生活。她表示，長遠而言，她希望能夠擔任校長，成為少數族裔的榜樣，藉此激勵他們努力工作。