長江巨額出售電網 港企成超級增值人

香港近年常被賦予「超級聯繫人」及「超級增值人」的雙重角色，旨在服務國家發展大局。然而，過去社會討論多集中於前者，強調中介功能；對於何謂「增值」，著墨較少。昨日長江集團宣布出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)的交易，正好為我們提供了一個透視「超級增值人」內涵的絕佳範例。這宗華人企業在海外賺錢最多的交易，不僅展示香港企業的資本實力，更體現了其作為營運者為資產創造價值的卓越能力，堪稱華人企業在全球商界的表表者。

是次出售的UKPN，是英國最大配電網絡營運商之一，服務倫敦及東南部超過800萬家庭。由長江基建、電能及長實組成的財團，於2010年以57.75億英鎊收購該公司。時至昨日，集團宣布以企業價值168.38億英鎊(約1,768億港元)出售予法國Engie。若計入持有16年間收取約44億英鎊的股東分派，總現金回報超過6倍。這宗交易的意義不僅在於金額之巨，更在於它證明了香港企業具備將「劣評」資產改造為「同儕之首」的營運能力。