長江巨額出售電網 港企成超級增值人

香港近年常被賦予「超級聯繫人」及「超級增值人」的雙重角色，旨在服務國家發展大局。然而，過去社會討論多集中於前者，強調中介功能；對於何謂「增值」，著墨較少。昨日長江集團宣布出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)的交易，正好為我們提供了一個透視「超級增值人」內涵的絕佳範例。這宗華人企業在海外賺錢最多的交易，不僅展示香港企業的資本實力，更體現了其作為營運者為資產創造價值的卓越能力，堪稱華人企業在全球商界的表表者。
是次出售的UKPN，是英國最大配電網絡營運商之一，服務倫敦及東南部超過800萬家庭。由長江基建、電能及長實組成的財團，於2010年以57.75億英鎊收購該公司。時至昨日，集團宣布以企業價值168.38億英鎊(約1,768億港元)出售予法國Engie。若計入持有16年間收取約44億英鎊的股東分派，總現金回報超過6倍。這宗交易的意義不僅在於金額之巨，更在於它證明了香港企業具備將「劣評」資產改造為「同儕之首」的營運能力。
長江集團能夠成就此項「大刁」，其背後模式與瑞典工業經濟研究所三位學者提出的「買入賣出：收購理論」不謀而合。該理論指出，有別於傳統長期持有，這類買家從收購之初便以最終「出售」來實現價值最大化為目標。這種動機驅使他們在持有期間採取更積極徹底的手段。長建聯席董事總經理甄達安的回應印證了這點：UKPN被收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被監管機構劣評；時至今日，該公司幾乎所有指標均位列同行之首，更五度獲頒「年度公用事業大獎」。長江集團透過精細管理與資本投入，不僅提升其營運效率，更將其塑造成更具策略價值的企業，讓下一手買家願意支付更高溢價。這種「雙重增值」效果，正是該理論的完美實踐。
長江集團的這種模式，是其貫徹的增長路徑。從電訊、能源到全球不同領域，集團屢屢展示「收購—改造—增值—出售或持有」的靈活策略。這種能力對香港產生積極外溢效應：一方面將海外利潤通過股息與本地小股東分享，長建上市近三十年股息連年增長；另一方面，動輒千億的跨境交易必須依賴香港高端金融及專業服務支援，強化了相關行業從業員質素，也鞏固了香港作為國際商業樞紐的聲譽。
誠然，在當前社會討論中，「超級增值人」角色遠不如「聯繫人」般受關注。然而，長江這宗出售案例，卻以最實在的商業成績為「增值」提供了最佳註腳。這告訴我們，香港的價值絕不僅在於穿針引線的中介角色；在營運層面上，通過專業管理釋放潛能、創造價值，同樣是我們的強項。長江的成功經驗說明，香港要扮演好這個角色，並不需要強求冒險項目，而是可以憑着我們一貫的專業和卓越管理能力，在環球市場中穩健獲利。這筆從外國人手中賺來的巨額回報，不但是華人之光，更是香港作為「超級增值人」價值的最佳體現。